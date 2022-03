Οικονομία

ΟΠΕΚΑ – Α21: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Πότε θα ενεργοποιηθεί εκ νέου η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων.

Κλείνει προσωρινά σήμερα, στις 18:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21–Επίδομα Παιδιού, όπως άλλωστε συμβαίνει πριν από κάθε νέα πληρωμή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Κατόπιν αυτού, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η καταβολή της πρώτης διμηναίας δόσης την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2022. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί, βάσει των εξαρτώμενων τέκνων, που θα δηλωθούν στο Α21 του 2021 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020.

Ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει ότι, για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον σύνδεσμο https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/erotiseis-apantiseis/, προκειμένου να διαβάσουν τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, που παρέχονται από τον Οργανισμό, οι οποίες στοχεύουν σε διευκρινίσεις σχετικά με το επίδομα παιδιού.

