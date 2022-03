Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Συγκλονίζουν οι εξελίξεις (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στο θέμα των τριών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην Πάτρα.

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στο θέμα των τριών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην Πάτρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που παρουσιάστηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό", ο κλοιός στενεύει και το Ανθρωποκτονιών πλόεν κινείται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενώ στις αρχές εξέταζε όλους τους φακέλους.

Πριν λίγες μέρες ο κ. Λύτρας διέψευσε ότι ο Μάνος ζητούσε διαζύγιο από τη Ρούλα.

Ο δικηγόρος του Μάνου δήλωσε πως δεσμεύεται για την ώρα από το επαγγελματικό απόρρητο, όμως όταν κληθεί από το Ανθρωποκτονιών θα καταθέσει όλα όσα γνωρίζει.

Γύρω από τις αιτήσεις διαζυγίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται πως υπήρχαν περίεργες συμπτώσεις μετην υγεία των παιδιών που καθυστερούσαν τις διαδικασίες.

Άνθρωπος από το στενό περιβάλλον της οικογένειας, που βρέθηκε στην κηδεία, είπε στην εκπομπή "το πρόσωπο του παιδιού ήταν καλυμμένο με μεικ απ και είδα σημάδια σαν χτυπήματα στο μάγουλό του".

Στην εκπομπή μίλησε και η γιαγιά των 3 παιδιών "δεν δείχνουν σεβασμό στο θάνατο 3 παιδιών, υπάρχει μία μάνα που έχει στοχοποιηθεί από την κοινωνία, όταν έρθει η ώρα θα μιλήσω."

Αναμένονται καταιγιστικές εξελίξεις τις επόμενες μέρες.





