Η Κάμερον Ντίαζ για τον σεξισμό και τον μισογυνισμό στο Χόλυγουντ

Τι είπε για την φήμη της που έκανε τους άλλους να της συμπεριφέρονται σαν να ήταν «βρέφος».

Η Κάμερον Ντίαζ παραδέχτηκε ότι η φήμη την έκανε να νιώθει σαν «παιδί» επειδή «δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για τον εαυτό της».

«Λόγω φήμης σου συμπεριφέρονται σαν βρέφος» είπε. «Σε αντιμετωπίζουν σαν να είσαι τόσο πολύτιμος που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για τον εαυτό σου, όλα πρέπει να γίνονται για σένα... Αυτό αφαιρεί πολύ από την αίσθηση της αυτονομίας σου και την ικανότητα να φροντίζεις τον εαυτό σου» εξήγησε.

Σε νέα συνέντευξή της στο podcast «Rule Breakers», η ηθοποιός είπε ότι δέχθηκε ρόλους σε κινηματογραφικές σειρές , όπως τα franchises «Shrek» και «Charlie's Angels», επειδή ανέτρεψαν «τυπικές» αφηγήσεις για τις γυναίκες.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός τόνισε ότι θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα, όμως, όπως υπογράμμισε «κατά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 - υπήρχε ακόμα έντονος μισογυνισμός».

«Το επίπεδο εκμετάλλευσης... απλώς επηρέαζε ολόκληρο τον κλάδο» πρόσθεσε.

Η παρουσιάστρια Μισέλ Βισάζ είπε πώς στο σύστημα ήταν τόσο εδραιωμένος ο σεξισμός που συχνά οι γυναίκες αψηφούσαν τον μισογυνισμό, με την ηθοποιό να συμφωνεί, «Το φυσιολογικό που έκανες ήταν να γελάς ώστε να μπορείς να τα βγάλεις πέρα αλώβητη».

