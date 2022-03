Κοινωνία

Υπερήλικες ασέλγησαν σε ανήλικες αδερφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδικάστηκαν σε πολυετείς φυλακίσεις, αλλά θα εκτίσουν την ποινή στα σπίτια τους λόγω γήρατος.

Συνοδεία αστυνομικών οδηγήθηκαν αργά χθες στον Βόλο, προκειμένου να εκτίσουν την ποινή στα σπίτια τους, δυο ηλικιωμένοι άνδρες οι οποίοι ασέλγησαν σε δυο ανήλικα κορίτσια και καταδικάστηκαν με βαρύτατες ποινές.

Τα δυο ανήλικα κορίτσια, που ήταν αδελφές, το 2008 η μια και το 2018 η άλλη έπεσαν θύματα των δυο καταδικασθέντων ανδρών, που ήταν άγνωστοι μεταξύ τους:

Πρόκειται για έναν 78χρονο γείτονα, που με διάφορα προσχήματα ξεγέλασε την 6χρονη και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης μαθήτριας η οποία μάλιστα, όπως τονίστηκε στο Δικαστήριο, είναι άτομο με αναπηρίες, καθώς έχει διαγνωστεί με μέτρια νοητική υστέρηση.

Πρόκειται και για έναν 80χρονο οικογενειακό φίλο που προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του δεύτερου ανήλικου κοριτσιού, σε παραλία της Νέας Αγχιάλου, όπου παραθέριζαν μαζί.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων, οι οποίοι όπως τόνισε η πρόεδρος του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας, ομόφωνα κηρύχθηκαν ένοχοι για κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, με τον 80χρονο να κρίνεται ένοχος επιπλέον για κατάχρηση ανηλίκων.

Παύοντας τη δίωξη για άλλες κατηγορίες, το Δικαστήριο αναγνωρίζοντας ελαφρυντικό επέβαλε συνολική κάθειρξη 8 ετών στον 78χρονο και 9 ετών στον 80χρονο, ενώ αποφάσισε τέλος η έφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και οι δύο καταδικασθέντες, λόγω γήρατος, να εκτίσουν την ποινή κατ’ οίκον.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία – Χάρκοβο: Χτυπήθηκε πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας

“Το Πρωινό” - Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Συγκλονίζουν οι εξελίξεις (βίντεο)

Κιούσης στον ΑΝΤ1: Η τιμή της αμόλυβδης στα διυλιστήρια ξεπέρασε τα 2 ευρώ