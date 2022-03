Πολιτική

Παπανδρέου: Το 2010 ζήτησα οικονομική βοήθεια από τον Πούτιν

Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι ο Πούτιν έχει υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις του και έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο της Κίνας.

Την αποκάλυψη πως όταν το 2010 επισκέφθηκε ως πρωθυπουργός την Μόσχα για να ζητήσει Οικονομική Βοήθεια από την Ρωσία ο Πούτιν δεν του απάντησε ενώ παράλληλα του ζήτησε να αγοράσει η Ελλάδα όπλα από την Ρωσία έκανε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο Πούτιν μετά από 22 χρόνια εξουσίας έχει υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις του και προσπάθησε τώρα να εκμεταλλευτεί όλες τις αδυναμίες της Δύσης και της ΕΕ.

Τόνισε ότι θα πρέπει οι Δυτικοί να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την Κίνα και να την χρησιμοποιήσουν ώστε να πιέσει τον Πούτιν να κάνει πίσω στην Ουκρανία.

