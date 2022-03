“Το Πρωινό”: Ο Φιλιππίδης μεταφέρθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού (βίντεο)

Life

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της δίκης του ηθοποιού για σκηνοθέτη, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς και απόπειρες βιασμού.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, που θα γίνει στις 18 Μαρτίου. Ο ηθοποιός κατηγορείται για ένα βιασμό κατ'εξακολούθηση και δύο απόπειρες βιασμού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής "Το Πρωινό" ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Έγινε η μεταγωγλη του από τις Φυλακές Τρίπολης που βρίσκεται από τον Ιούλιο, 1 εβδομάδα πριν από την έναρξη της δίκης του.

Στον Κορυδαλλό θα συνομιλέι και με τον δικηγόρο του τον κ. Δημητρακόπουλο.

