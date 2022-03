Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία “Φίλιππος”: Πυκνές χιονοπτώσεις και στην Αττική

Δείτε αναλυτικά την εξέλιξη της κακοκαιρίας που θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, με πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Η κακοκαιρία που έχει κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τον κατά τόπους ισχυρό παγετό στη βόρεια Ελλάδα και τις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και το Αιγαίο, θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή (13-03-2022), σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου από την ΕΜΥ.

Οι χιονοπτώσεις πιο αναλυτικά:

1. Σήμερα Παρασκευή (11-03-2022) θα συνεχιστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο και συγκεκριμένα, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική και βόρεια Αττική, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα είναι όμως μικρής γενικά έντασης και παροδικές.

2. Αύριο Σάββατο (12-03-2022) χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές αναμένονται:

Στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια από νωρίς το πρωί.

Στη Χαλκιδική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Από το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο και τα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης, ενώ θα χιονίσει και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα πεδινά της βόρειας Κρήτης.

3. Την Κυριακή (13-03-2022) οι χιονοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές από νωρίς το πρωί θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα (14-03-2022), αλλά όχι με μεγάλες εντάσεις.

