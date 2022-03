Life

“Το Πρωινό” - Τάσος Κωστής: Υπάρχει “εμπάργκο” για τον Χαϊκάλη (βίντεο)

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε ο αγαπημένος ηθοποιός Τάσος Κωστής και μίλησε για τη συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Παύλο Χαϊκάλη αλλά και την περιπέτεια υγείας τη δική του και της γυναίκας του.

"Για να πω κάτι για αυτά που ακούγονται πρέπει να έχω στοιχεία, άποψη έχουμε όλοι", ενώ για τη συνεργασία του με Φιλιππίδη είπε "ήταν πάντα πολύ έντονος στις δικές του δουλειές, όταν νευρίαζε νόμιζες θα πέσει το θέατρο".

Μαζί πρωταγωνιστούσαν και σε σειρά τη φετινή σεζόν "ήταν στρατιώτης, στις δικές του δουλειές που είχε όλη την ευθύνη ήταν πιο έντονος".

Αποκάλυψε παράλληλα για τον Παύλο Χαϊκάλη "υπάρχει εμπάργκο τηλεοπτικό και για τον Χαϊκάλη εκτός από τον Φιλιππίδη" και συμπλήρωσε πως σε ταινία που θα προβληθεί στην τηλεόραση και πρωταγωνιστούσε ο Χαϊκάλης θα ξανα γυριστούν οι σκηνές με τον Καλυβάτση για να μπορέσει να προβληθεί.

Για την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε αυτός και η γυναίκα του δήλωσε "ήμασταν ήδη πολύ κοντά με τη γυναίκα μου, πέρασα καρκίνο πρώτα εγώ και μετά εκείνη"

