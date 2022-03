Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Διασωληνώθηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος

Είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Δομοκού τις προηγούμενες ημέρες στο νοσοκομείο έχοντας νοσήσει με κορονοϊό.

Διασωληνώθηκε στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ο Νίκος Μιχαλολιάκος, καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η διασωλήνωσή του έγινε χθες το βράδυ.

