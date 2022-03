Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ρώσου Πορέδρου. Γιατί μιλά για "θετικά βήματα" η Μόισχα.

Αν και ουδέποτε το Κρεμλίνο απέρριψε το ενδεχόμενο συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εμφανίστηκε σήμερα πιο ένθερμος μπροστά σε ένα τέτοιο σενάριο σε σχέση με τον Σεργκέι Λαβρόφ. Πρόκειται για ένα αίτημα που έχει διατυπώσει ουκ ολίγες φορές ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται ενώπιον της πιο δύσκολης απόφασης για το μέλλον της Ουκρανίας.

Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, το Κρεμλίνο δεν αποκλείει συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων, αλλά θα πρέπει να είναι πλήρως προετοιμασμένη για να παράγει αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τη μετάφραση όσων είπε ο Πεσκόφ και αναπαράγει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, οι φράσεις που χρησιμοποίησε για την πιθανότητα συνάντησης ήταν «πιθανή» ή «δεν αποκλείστηκε». Λίγα λεπτά αργότερα, δε, ακολούθησαν δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τις οποίες «υπάρχουν ορισμένα θετικά σημάδια στις συνομιλίες της Ρωσίας με την Ουκρανία, όπως του έχουν μεταφέρει οι Ρώσοι διαπραγματευτές».

Όπως είπε ο ρώσος πρόεδρος, οι συνομιλίες Ρώσων-Ουκρανών συνεχίζονταν πρακτικά σε καθημερινή βάση.

Πεσκόφ: «Είναι πράγματι πιθανό…»

«Κανείς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Θεωρητικά, είναι πράγματι πιθανό» είπε ο Πεσκόφ, σχολιάζοντας τη δήλωση του εκπροσώπου του Τούρκου προέδρου Ιμπραήμ Καλίν ότι μια συνάντηση μεταξύ Ρώσου και Ουκρανού προέδρου μπορεί να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επεσήμανε ότι «πρώτα, οι αντιπροσωπείες και οι υπουργοί πρέπει να κάνουν μέρος των εργασιών που απαιτούνται για να διασφαλίσουν ότι οι πρόεδροι δεν θα συναντηθούν μόνο και μόνο για να συναντηθούν, αλλά θα πραγματοποιήσουν επαφές που θα αποφέρουν αποτελέσματα».

«Η θέση της Ρωσίας δεν είναι μυστική, έχει διατυπωθεί και τεθεί υπόψη των ουκρανών διαπραγματευτών. Περιμένουμε να λάβουμε τις διευκρινίσεις τους» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο Πούτιν κατέθεσε «οριστική» πρόταση στον Ζελένσκι

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post, η Ρωσία έχει καταθέσει οριστική πρόταση στην Ουκρανία, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλείται να αποδεχτεί ή να απορρίψει, όντας όμως σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Οπως αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ μετέβη το Σάββατο στη Μόσχα όχι τόσο για να κομίσει κάποια πρόταση όσο για να δει πώς και τι σκέφτεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να ενημερώσει στη συνέχεια τις δυτικές κυβερνήσεις.

Επικαλούμενη ανθρώπους με γνώση των συνομιλιών, η Jerusalem Post αναφέρει ότι η πρόταση προς την Ουκρανία είναι «δύσκολη», αλλά όχι «απίθανη». Είναι όμως και χειρότερη από αυτή που θα δεχόταν ο Ζελένσκι πριν από την εισβολή. Σε κάθε περίπτωση «το κενό μεταξύ των δύο χωρών» δεν είναι μεγάλο, επιμένει η εφημερίδα.

Μαχητές της Μέσης Ανατολής στο μέτωπο

Νωρίτερα, πάντως, ο Βλ. Πούτιν έδειξε αποφασισμένος να στείλει χιλιάδες μαχητές από τη Μέση Ανατολή, μαζί με όπλα, για να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην Ουκρανία.

«Πρέπει να τους βοηθήσουμε να φτάσουν στην εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο Πούτιν στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης στην οποία ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου είπε ότι η Ρωσία είχε λάβει περισσότερες από 16.000 αιτήσεις μαχητών που θέλουν να πολεμήσουν στην ανατολική Ουκρανία. Ο Πούτιν ενέκρινε επίσης μια πρόταση για αποστολή περισσότερων όπλων, συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών συστημάτων στους ρωσόφωνους αυτονομιστές.

Ενώ επανέλαβε ότι η επιχείρηση της Μόσχας στην Ουκρανία προχωρά «σύμφωνα με το σχέδιο», ο Σόιγκου έκανε έκκληση στον Πούτιν να αναπτύξει περισσότερα όπλα κατά μήκος των δυτικών συνόρων της Ρωσίας, για να αντιμετωπίσει αυτό που περιέγραψε ως συσσώρευση δυνάμεων στην περιοχή από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της. Το ΝΑΤΟ μετέφερε επιπλέον στρατεύματα και όπλα στην περιοχή, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.