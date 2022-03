Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: νέα έρευνα για τους δράστες

Αθλητικά

Συνάντηση με την ηγεσία του Αρείου Πάγου θα έχουν οι γονείς του 19χρονου. Γιατί ζήτησε νεά πραγματογνωμοσύνη η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Με ανακοίνωσή του ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της οικογένειας του Αλκη Καμπανού, κάνει λόγο για εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου.

Όπως αναφέρει ο κ. Κούγιας, "η 7η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης κυρία Μαγδαληνή Ηλιοπούλου προχώρησε σε μια εξαιρετική ανακριτική πράξη που ικανοποιεί απολύτως την οικογένεια του Άλκη Καμπανού και συγκεκριμένα διατάσσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, για τη συνολική αξιολόγηση όλων των ψηφιακών δεδομένων που αφορούν τη συγκεκριμένη δικογραφία και δη τα δεδομένα GPS, κινητής τηλεφωνίας, οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού προκύψει από ψηφιακές συσκευές του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥΑ 9273 Ι.Χ.Ε., εργοστασίου κατασκευής VolksWagen τύπου Polo ή του τόπου όπου εκτυλίχτηκαν τα διωκόμενα εγκλήματα, προκειμένου να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση για τον χρόνο και τρόπο τέλεσης των διωκόμενων εγκλημάτων και τη συμμετοχή σε αυτά εκάστου κατηγορουμένου, καθώς και σε οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί άξιο λόγου , πλέον των ζητημάτων που τέθηκαν και αφορά τις αποδιδόμενες στους κατηγορούμενους κατηγορίες, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 195 παρ.2 εδ.β.

Ως συνήγοροι της οικογενείας Καμπανού εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας για την ανακριτική αυτή ενέργεια της κυρίας Προέδρου.

Όπως έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη, στην υπόθεση αυτή είμαστε βέβαιοι ότι η Δικαιοσύνη δεν θα αφήσει ανεξιχνίαστη καμία πτυχή του αγρίου αυτού εγκλήματος και όλοι οι συμμέτοχοι, που θα αποκαλυφθούν από τις ανακριτικές ενέργειες, θα λογοδοτήσουν.

Την επόμενη εβδομάδα σε ημέρα που θα ορίσει η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κυρία Γεωργίου και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κύριος Πλειώτας, θα τους επισκεφτούν οι γονείς του αείμνηστου Άλκη Καμπανού".

