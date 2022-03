Πολιτική

Τσίπρας: εκλογές τώρα, σας εκλιπαρούμε…

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή επερώτηση του για την διαχείριση της πανδημίας. Τι απαντά το Μαξίμου στον πρώην Πρωθυπουργό

«Είστε η χειρότερη κυβέρνηση τη χειρότερη στιγμή» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Βουλή, ζητώντας από την κυβέρνηση να κάνει εκλογές το συντομότερο δυνατό.

«Σας εκλιπαρούμε, μην ταλαιπωρείτε άλλο τους εαυτούς σας και τον λαό. Κάντε τις νωρίτερα λυτρώστε τον λαό από την ανικανότητα και την αλαζονεία σας. Κάντε εκλογές το συντομότερο δυνατό να γλιτώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί σε αυτόν τον τόπο», είπε. Αφού άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και της ακρίβειας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε ότι «τις τελευταίες μέρες οι υπουργοί δεν ασχολούνται με τα θέματα των υπουργείων τους, έχουν σηκώσει τα μολύβια και ασχολούνται με το πού θα είναι υποψήφιοι. Γιατί τις τελευταίες μέρες βλέποντας την επικινδυνότητα στην οποία έχετε φέρε την οικονομία και την κοινωνία, έχετε πάρει μια απόφαση να δραπετεύσετε».

«Σας εκλιπαρούμε, ορίστε εκλογές. Τον Μάιο, τον Μάιο. Εμείς λέμε τώρα, τον Μάρτιο. Μην περιμένετε μέχρι το Μάιο», προσέθεσε, για να σχολιάσει: Θέλετε να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο ξανά; Αλλάξτε τον και δυο και τρεις φορές. Ό,τι και να φέρετε, εκλογικό νόμο που να βγάζει 50 και 60 έδρες μπόνους στο δεύτερο κόμμα -γιατί είστε ήδη δεύτερο κόμμα και θα είστε όποτε κι αν προκηρύξετε εκλογές- δεν θα το καταφέρετε, είναι αντισυνταγματικό».

Ξεκινώντας την τοποθέτηση του επί της επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πανδημία επισήμανε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είχε ζητήσει αυτή τη συζήτηση από τις 15 Νοεμβρίου και διεξάγεται τέσσερις μήνες μετά. «Έπρεπε να ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία για να ξεκινήσει η συζήτηση», σχολίασε και επέκρινε τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την αναπληρώτρια υπουργό Μίνα Γκάγκα ότι «ήρθατε εδώ να μας πείτε ότι όλα τα κάνατε καλά και ότι για όλα φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση».

Σημείωσε ότι δεν πρέπει να συνηθίσουμε την απώλεια και να θεωρούμε ότι είμαστε μια χαρά με 50-60 νεκρούς τη μέρα. «Θα περίμενε κανείς με 12.733 απώλειες σε έξι μήνες να έχετε πιο χαμηλά τη μπάλα κ. Πλεύρη», σχολίασε.

Επικαλούμενος συγκρίσεις με τις άλλες χώρες της ΕΕ, ρώτησε «πώς είναι δυνατόν αν είμαστε οι χειρότεροι σε αναλογία πληθυσμού, να έχουμε ξεπεράσει σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού χώρες που βίωσαν με ιδιαίτερη ένταση την πανδημία», σημειώνοντας: «Θα λογοδοτήσει κανείς γι' αυτή την εξέλιξη; Σας ενδιαφέρει να αναζητήσουμε τα αίτια αυτής της κάκιστης εξέλιξης της πανδημίας και των θανάτων στη χώρα μας;». Είπε ότι η μελέτη Λύτρα-Τσιόδρα αποτυπώνει 62,5% θνητότητα στις ΜΕΘ της χώρας ενώ στις ΜΕΘ στην ΕΕ κυμαίνεται κατά μ.ο. από 25-35%, για να σχολιάσει: «Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί αυτή η τρομακτική διαφορά;».

Σημείωσε ότι πρόκειται για την «κυβέρνηση της δικαιολογίας». «Για την πανδημία δεν φταίτε εσείς, είναι παγκόσμια, αλλά εδώ είμαστε πρωταθλητές στις απώλειες. Το ίδιο και με τα καιρικά φαινόμενα, φταίει η κλιματική αλλαγή αλλά στην Ελλάδα έμειναν οι άνθρωποι αποκλεισμένοι σε κεντρικές αρτηρίες. Και τώρα με την ακρίβεια φταίει ο Πούτιν, όχι εσείς κι ας είχε έρθει πολύ πριν από τον πόλεμο», σχολίασε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για την ενεργειακή στρατηγική της, τη «βίαιη» απολιγνιτοποίηση, την «ιδιωτικοποίηση» της ΔΕΗ και δικτύων εν μέσω ενεργειακής κρίσης πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, «αφήνετε ανεξέλεγκτη την αισχροκέρδεια των ηλεκτροπαραγωγών, αλλά φταίνε εξωγενείς παράγοντες».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «χρειάζεται μια κυβέρνηση της υπευθυνότητας όχι της δικαιολογίας και της προπαγάνδας», σχολιάζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν θα μπορέσει για πολύ ακόμα να γλιτώνει από την «επικοινωνιακή ασπίδα που σας προστατεύει» και τις «δημοσκοπήσεις τής χαράς που αρνείται ακόμα και η Επιτροπή της Βουλής να δώσουν στοιχεία». Σχολίασε ότι και βουλευτές της ΝΔ κυκλοφορούν στην κοινωνία και την αγορά, απευθύνοντας το ερώτημα: «Ποια είναι η εικόνα που βιώνει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, η μέση επιχείρηση, το μέσο νοικοκυριό; Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στην τρίτη εβδομάδα δεν έχει εισόδημα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα. Τα μαγαζιά έχουν τεράστιο πρόβλημα γιατί μειώνεται ο τζίρος και αυξάνονται τα χρέη».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κρύβει κάτω απ' το χαλί την πραγματικότητα και ότι ο σχεδιασμός της για την Υγεία προβλέπει συγχωνεύσεις, κλείσιμο νοσοκομείων και άνοιγμα των δημόσιων δομών υγείας σε ιδιώτες επενδυτές. «Εδώ ο κόσμος χάνεται κι εσείς στη νεοφιλελεύθερη εμμονή σας», προσέθεσε. Είπε πως μόνη έγνοια της κυβέρνησης είναι η ιδιωτικοποίηση της υγείας και όχι οι ανάγκες και οι προκλήσεις που ανέδειξε η πανδημία. «Είναι μέγα ατύχημα που κυβερνήσατε εσείς στην περίοδο της πανδημίας», σημείωσε. Ρώτησε γιατί αφού η κυβέρνηση λέει ότι έδωσε 43 δισ. για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας δεν έδωσε ένα δισ. στην Υγεία, αλλά 6,6 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς και 1,5 δισ. για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.

Είπε ότι ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε χθες στο 7,2%, με ρεκόρ 26ετίας, όμως «στη συζήτηση του προϋπολογισμού ο κ. Μητσοτάκης πανηγύριζε ότι είναι χαμηλός και όταν του λέγαμε ότι έρχεται τσουνάμι ακρίβειας, μας έλεγε ότι θα είναι υπόθεση ενός-δυο μηνών». Είπε ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν μπορούν να ανάψουν καλοριφέρ, που δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα, παραγωγοί που δεν σπέρνουν γιατί το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο, πολίτες που δεν μπορούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ και η κυβέρνηση για όλα αυτά κάνει τους «παρατηρητές και τους σχολιαστές».

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αρνείται να κάνει τα αυτονόητα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και μήνες, δηλαδή «αντί να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των ηλεκτροπαραγωγών και της ΔΕΗ, να μειώσει τον ΕΦΚ σε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και τον ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα», επικρίνοντας την κυβέρνηση ότι επικαλείται πως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, «ενώ δεν υπάρχει ρήτρα διαφυγής». Τόνισε ότι 18 χώρες της ΕΕ μείωσαν τον ΕΦΚ στα καύσιμα, από σήμερα και η Πορτογαλία, και πως είμαστε η μόνη χώρα μαζί με την Εσθονία που δεν έχει κάνει αύξηση του κατώτατου μισθού, «παρά μόνο αυτή τη ντροπιαστική που κοστίζει όσο ένα κουλούρι». «Έχετε και το θράσος να λέτε ότι αν μειώνατε τον ΕΦΚ στα καύσιμα θα ευνοούσατε αυτούς που έχουν Καγιέν. Δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά στους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά με το μικρό αυτοκίνητο τους;», σχολίασε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί σαν τροχονόμος «τα καρτέλ στο χώρο της ενέργειας να έχουν ουρανοκατέβατα κέρδη» που κατά τους υπολογισμούς που επικαλέστηκε ο ίδιος, «η αισχροκέρδεια είναι πάνω από 1 δισ.». «Αντί να πατάξετε στην πηγή την αισχροκέρδεια, αντί να αναστείλετε αν χρειαστεί το χρηματιστήριο ενέργειας, αντί να βάλετε πλαφόν στην χονδρική όπως λέει η Κομισιόν, αντί να φορολογείστε τα κέρδη αυτά όπως σας λέει η Κομισιόν, επιδοτείτε την αισχροκέρδεια», συμπλήρωσε.

«Δεν ντρέπεται ο κ. Μητσοτάκης να λέει ότι ήταν απολύτως σωστή η στρατηγική να κλείσουμε τις λιγνιτικές μονάδες εσπευσμένα και ότι ο λιγνίτης είναι ακριβότερος απ' το φυσικό αέριο. Ψέματα μέσα στη Βουλή», σχολίασε, τονίζοντας ότι αντί ο πρωθυπουργός να εφαρμόσει αυτά που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό «στέλνει επιστολή στην ΕΕ, μία μέρα μετά αφού έχει βγάλει την νέα εργαλειοθήκη η Κομισιόν που παροτρύνει κράτη-μέλη να επιστρατεύσουν λιγνιτικές μονάδες και να βάλουν πλαφόν στην εσωτερική αγορά». Σημείωσε ότι η Κομισιόν ζητά διατίμηση στις τιμές αερίου και ρεύματος -«αυτό που λέγαμε εμείς και μας λέγατε ότι είμαστε ανίδεοι»- και ότι θέτει μέχρι και ζήτημα ιδιοκτησιακής αλλαγής, δηλαδή κρατικοποιήσεις, «κι εσείς μας λοιδορούσατε όταν λέγαμε μην ιδιωτικοποιήσετε τη ΔΕΗ». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η πρόταση της Κομισιόν για πλαφόν στις τιμές αερίου και ρεύματος ήταν στις 8/3 και η επιστολή του πρωθυπουργού μία μέρα αργότερα, καθώς και ότι «η Κομισιόν προτείνει πλαφόν στη χονδρική αγορά σε κάθε κράτος μέλος- και ο κ. Μητσοτάκης, ενώ το λέμε έξι μήνες και δεν το κάνει, προτείνει πλαφόν στον ενεργειακό κόμβο του ολλανδικού χρηματιστηρίου, στο TTF». Είπε ότι το προτείνει «γιατί τα τζιμάνια της ΔΕΠΑ έκαναν διαπραγμάτευση με την Gazprom και πέτυχαν να παίρνουμε πιο ακριβά 30% από την Bulgargaz», γιατί εξάρτησε την τιμή κατά 80% με τον χρηματιστηριακό κόμβο TTF της Ολλανδίας.

«Είσαστε και ατζαμήδες και ιδεοληπτικοί, είσαστε επικίνδυνοι για τη χώρα, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που απειλούνται σήμερα με ανθρωπιστική αλλά και επισιτιστική κρίση αν δεν αλλάξετε άμεσα πολιτική», τόνισε, προσθέτοντας ότι και με τη ΛΑΡΚΟ «τα ίδια έχετε κάνει, σπεύσατε για ιδιωτικοποίηση, αλλά το νικέλιο σήμερα έχει πάει από 14.000 δολάρια ο τόνος στα 81.000 δολάρια ο τόνος».

Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας επιλέγει τον γνωστό δρόμο των κούφιων συνθημάτων και των ανέξοδων υποσχέσεων

«Την ώρα που ο πρωθυπουργός εκπροσωπεί τη χώρα στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάληψη πανευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των δραματικών επιπτώσεων του πολέμου στη ζωή των πολιτών, ο κ. Τσίπρας επιδίδεται, από βήματος Βουλής μάλιστα, σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού, πολύ οικείο στον ίδιο», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στη σημερινή τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή και επισημαίνει:

«Είναι αλήθεια ότι οι συνεχόμενες εξωγενείς κρίσεις δημιουργούν στην ελληνική κοινωνία μεγάλες δυσκολίες όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό ως δεδομένο, η κυβέρνηση δεν υπόσχεται απλά, αλλά πράττει ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα με τις πολιτικές της πρωτοβουλίες διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει βίαια.

Ο κ. Τσίπρας, όπως συνηθίζει σε κάθε μεγάλη κρίση, αποδεικνύεται τραγικά ανεπαρκής: υβρίζει, ψευδολογεί και βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, ζητώντας μάλιστα εκλογές την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος και η μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη στιγμή που οι πολίτες αναζητούν σταθερότητα και σοβαρότητα, ο κ. Τσίπρας επιλέγει τον γνωστό δρόμο των κούφιων συνθημάτων και των ανέξοδων υποσχέσεων».

«Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνει εκείνο που οι μετρήσεις της κοινής γνώμης αποτυπώνουν ανάγλυφα: ότι δεν μπορεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και τις απαιτήσεις της πατρίδας και των πολιτών», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Οικονόμου.

