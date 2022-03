Life

“Η Φάρμα”: τριήμερο με νέες συμμαχίες και… δυσκολίες (εικόνες)

Ανατροπές, συγκίνηση και έντονες αντιπαραθέσεις, μαζί με μια δυνατή μονομαχία για τους παίκτες της “Φάρμας” του ΑΝΤ1.

Νέα εβδομάδα και νέες προκλήσεις στη "ΦΑΡΜΑ" του ΑΝΤ1!

Καθώς οι παίκτες λιγοστεύουν, οι συμμαχίες αλλάζουν, αλλά και οι διαδικασίες γίνονται πιο δύσκολες.

Παράπονα και γκρίνιες δεν λείπουν ούτε αυτή την εβδομάδα. Δεν λείπει, όμως και η συγκίνηση. Οι παίκτες θα πάρουν στα χέρια τους τα γράμματα που τους έστειλαν οι αγαπημένοι τους και θα γυρίσουν πίσω, έστω και με τη φαντασία τους, στην παλιά τους ζωή. Οι αντιπαραθέσεις, όμως, επιστρέφουν σύντομα, καθώς η καθημερινότητα δίνει πολλές αφορμές. Αφορμή για… σκέψεις δίνει και μια περίεργη ερώτηση του Σάκη για το εάν οι παίκτες θα ήθελαν να δουν την πόρτα της ΦΑΡΜΑΣ να ανοίγει για νέα πρόσωπα.

Η ώρα της ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ φτάνει. Πρώτος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ο Κουτσαβάκης, που για 3η φορά θα δώσει τον αγώνα του στον ΑΧΥΡΩΝΑ.

Ποιος ή ποια θα τον αντιμετωπίσει;

Ποιος ή ποια θα αφήσει τη ΦΑΡΜΑ;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 00:30

Ο Βασίλης συνεχίζει να έχει παράπονα από την ομάδα του, τόσο για την ψηφοφορία όσο και για την υποστήριξη, κατά τη διάρκεια της ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ.

Η Μαρία γκρινιάζει και η γκρίνια της γίνεται ακόμα πιο έντονη μετά το γράμμα του Γιάννη, ο οποίος αναθέτει την ΑΡΧΗΓΙΑ στον Αστρινό. Η Μαρία λέει σε όλους ότι δεν θέλει να ξαναμπεί στην κουζίνα, κάτι άλλωστε που ζητάει και ο Γιάννης από τον ΑΡΧΗΓΟ.

Η Σάσα εκνευρίζεται με τη Μαρία γιατί της κάνει, για δεύτερη φορά, παρατήρηση για τα άπλυτα πιάτα.

Ο Αστρινός συζητάει με τον Κουτσαβάκη για το αν θα δουλέψει αυτήν την εβδομάδα. Ο Κουτσαβάκης τού ζητάει να τον αφήσει ελεύθερο, εκείνος, όμως, θέλει να λειτουργούν όλοι ως ομάδα και να ακολουθούν τις εντολές του. Και η σύγκρουση ξεκινά με αφορμή μια σειρά μικρών και μεγάλων γεγονότων.

Η ένταση μεταφέρεται και στον ΑΧΥΡΩΝΑ. Η Σάσα θεωρεί ότι ο Κουτσαβάκης χρειάζεται, επειγόντως, την ΑΣΥΛΙΑ.

Πώς θα χωριστούν οι δύο ομάδες; Ποια θα κερδίσει; Ποιος θα πάρει, τελικά, την ΑΣΥΛΙΑ;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 00:15

Ο Κουτσαβάκης είναι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάρει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να σιγουρέψει την επιλογή του Αστρινού. Ακόμα και η Σάσα έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση μαζί του.

Και ενώ ο Σάκης έχει έρθει για τη διαδικασία της ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, ο Αστρινός είναι έτοιμος να αρπαχτεί με τον Κουτσαβάκη γιατί έσβησε από τον πίνακα μηνύματα που είχε γράψει για τη Σχολή του.

Στο τραπέζι, ακολουθεί έντονη συζήτηση και ο Αστρινός δίνει τελικά τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ στον Κουτσαβάκη. Η Μαρία εκφράζει την έκπληξή της γιατί είχε ζητήσει από τον Αστρινό να την επιλέξει, καθώς θέλει να φύγει από τη ΦΑΡΜΑ.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο Σάκης έχει μία έκπληξη για τους παίκτες: γράμματα από τους δικούς τους ανθρώπους, ώστε να πάρουν δύναμη και να συνεχίσουν τον αγώνα τους προς τον μεγάλο ΤΕΛΙΚΟ. Όλοι συγκινούνται και ιδιαίτερα η Σάσα, που μαθαίνει για όλα όσα έχει καταφέρει η κόρη της κατά την απουσία της.

Οι παίκτες έχουν λιγοστέψει και κάθε αρνητική ψηφοφορία είναι, πλέον, δύσκολη. Οριακά, η ψηφοφορία δεν καταλήγει σε ισοψηφία.

Ποιος ή ποια θα είναι αντίπαλος του Κουτσαβάκη;





ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 00:15

Ο Αστρινός έχει ξεχάσει ότι θα έρθει ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ για να ελέγξει το αποτέλεσμα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, αλλά και την κατάσταση της ΦΑΡΜΑΣ. Πανικόβλητος, ζητά από όλους να βοηθήσουν ώστε να ολοκληρωθούν, εγκαίρως, όλα όσα πρέπει να γίνουν.

Θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, ή το λάθος του ΑΡΧΗΓΟΥ θα τους στοιχίσει το ΕΠΑΘΛΟ;

Ο Σάκης ρωτάει τους παίκτες πώς νιώθουν που έχουν μείνει λίγοι και πλησιάζουν στον ΤΕΛΙΚΟ. Μάλιστα, τους ζητάει να του πουν αν θα ήθελαν να μπουν νέα πρόσωπα στη ΦΑΡΜΑ. Εκείνοι προβληματίζονται, αλλά τους καθησυχάζει, λέγοντας τους ότι σήμερα δεν θα μπουν παίκτες. Η λέξη «σήμερα» δεν μένει ασχολίαστη από τη Σάσα.

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ, σύμφωνα και με τις προβλέψεις των παικτών, δείχνει ότι θα εξελιχθεί σε ντέρμπι.

Θα καταφέρει ο Κουτσαβάκης να κερδίσει για 3η φορά μέσα στον ΑΧΥΡΏΝΑ, ή θα είναι η τελευταία του ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ;