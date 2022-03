Οικονομία

Αγρότες: πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

Πότε δίνουν ραντεβού για “κάθοδο” στην πρωτεύουσα αγρότες από όλη την Ελλάδα. Τα αιτήματα τους και το κάλεσμα για μαζική συμμετοχή.

Πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, καλώντας τους αγρότες από όλη την χώρα να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση.

Η ανακοίνωση από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

«Συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι

Είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα αγώνα, είναι ώρα να δείξουμε την δύναμη και την αποφασιστικότητα μας διεκδικώντας το αυτονόητο. Να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε φέτος. Να παράγουμε. Να ζήσουμε τις οικογένειες μας. Να καλύψουμε τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας με φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία γίνεται για οικονομικά συμφέροντα και εξυπηρετεί τα κέρδη των λίγων ενώ οδηγεί τους λαούς σε μεγαλύτερη φτώχεια και εξαθλίωση. Να απεμπλακεί άμεσα η χώρα μας από οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτό τον πόλεμο που επηρεάζει άμεσα την ζωή μας και εκτινάσσει την ακρίβεια στον ουρανό. Ιδιαίτερα το κόστος στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή λόγω της μεγάλης αύξησης στις τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων που η χώρα μας εισάγει από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Πριν λίγες ημέρες φύγαμε από τα μπλόκα με κάποιες κατακτήσεις αλλά χωρίς την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων μας. Ήδη βλέπουμε τις επιπτώσεις του πολέμου καθώς βρισκόμαστε σε πολύ χειρότερο επίπεδο από ότι ήμασταν στην περίοδο των μπλόκων. Σε 10 ημέρες η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε από το 1.58 €/λίτρο στα 2 €/λίτρο, αύξηση 26%. Η τιμή της μεγαβατόρας στο ρεύμα από 220€ στα 313€, αύξηση 42%. Αυξήθηκε επιπλέον το κόστος σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα αλλά και στις ζωοτροφές. Μεγάλες αυξήσεις παρατηρούνται και θα αυξηθούν και άλλο σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για κάθε οικογένεια. Εξαιτίας του πολέμου και του εμπάργκο στην Ρωσία θα υπάρξει απώλεια μιας μεγάλης αγοράς για τα οπωροκηπευτικά όπως συνέβη και το 2014, συνεπώς μια σειρά προϊόντα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα διάθεσης και χαμηλής τιμής. Θα υπάρξει έλλειψη σε κάποια προϊόντα που θα οδηγήσουν σε νέες μεγάλες αυξήσεις για την λαϊκή κατανάλωση. Ήδη στα ράφια τα προϊόντα πουλιούνται 5 φορές ακριβότερα από την τιμή που τα πουλάει ο παραγωγός και θα αυξηθούν και άλλο.

Γνωρίζουμε ότι όλους μας απασχολεί το ερώτημα αν θα τα καταφέρουμε, αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε εμείς σε αυτό το κόστος. ΟΧΙ δεν μπορούμε και επιβάλλεται να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και θα ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματα μας. Αφορολόγητο πετρέλαιο, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, επιδότηση στα αγροεφόδια και τις ζωοτροφές. Η απαξίωση που βιώσαμε στην συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο ότι οι αγρότες συμβάλουν μόνο στο 2,8% του ΑΕΠ (είναι 4.2% στην πραγματικότητα) και ότι μας δίνουν περισσότερα από όσα παράγουμε και σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων, δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι ο πρωτογενής τομέας απασχολεί 500.000 αγρότες και κτηνοτρόφους και ότι οι πρώτες ύλες και τα τρόφιμα που παράγει δίνουν δουλειά σε δεκάδες κλάδους και επαγγέλματα, σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους άρα είναι πολλαπλάσια η συνεισφορά στο ΑΕΠ. Σαφέστατα είναι μεγαλύτερη η συνεισφορά μας από το ΑΕΠ της ναυτιλίας αλλά όλες οι κυβερνήσεις μπουκώνουν με δις ευρώ, φοροαπαλλαγές και αφορολόγητο πετρέλαιο τους εφοπλιστές κάθε χρόνο!

Συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι,

Σας καλούμε να αξιοποιήσετε την πλούσια εμπειρία που έχετε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Ότι κερδίσαμε, από το ελάχιστο ως το πιο μεγάλο, ήταν αποτέλεσμα των αγώνων, των κινητοποιήσεων, της μαζικής και μαχητικής συμμετοχής μας. Πρέπει να νιώσουν την αποφασιστικότητα και την δύναμη μας για να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα μας. Αυτό δεν θα συμβεί ούτε με την οργή στα καφενεία, ούτε με επαναστατικές κορώνες από τα πληκτρολόγια, ούτε πολύ περισσότερο με την αδράνεια. Θα το νιώσουν με την παρουσία των τρακτέρ και την συμμετοχή χιλιάδων αγροτών και κτηνοτρόφων στο συλλαλητήριο στην Αθήνα την Παρασκευή 18 Μαρτίου στη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Βάθης έξω από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης. Θα το νιώσουν με την αλληλεγγύη από τον λαό της Αθήνας τον οποίο καλούμε να συμμετέχει στο συλλαλητήριο καθώς η ακρίβεια μας τσακίζει όλους, έχουμε κοινά συμφέροντα και τα αιτήματα που προβάλουμε αφορούν στην μείωση του κόστους και στους οικιακούς λογαριασμούς.

Δεν έχουμε άλλο δρόμο από τον αγώνα μας. Επιβάλλεται η μείωση του κόστους παραγωγής. Η κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή και θα το καταλάβει με το δυναμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Όλοι μπορούμε να δώσουμε μια ημέρα από την ζωή μας για το συλλαλητήριο όταν γνωρίζουμε πολύ καλά πως μπορεί να φέρει αποτέλεσμα αλλιώς ας καθίσουμε να κλ αίμε την μοίρα μας.Να μην λείψει κανείς! Δεν περισσεύει κανείς! Δεν υπάρχουν δικαιολογίες! Όλοι μαζί, χιλιάδες και ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Παρασκευή 18 Μαρτίου, 1 το μεσημέρι πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στην πλατεία Βάθης στην Αθήνα.

Κυριακή 20 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι τιμάμε την θυσία των κολίγων στο Κιλελέρ με κατάθεση στεφανιών στο μνημείο».

