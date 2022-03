Πολιτική

Υπουργείο Μετανάστευσης - ‘’Help Ukraine’’: Εκατοντάδες τα αιτήματα προσφοράς

Μεγάλο το ενδιαφέρον από τις ΜΚΟ και πολίτες για βοήθεια στην Ουκρανία.

Συγκινητική είναι η ανταπόκριση φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διεθνών οργανισμών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, στην έκκληση για την παροχή βοήθειας σε Ουκρανούς πολίτες φιλοξενούμενους στην Ελλάδα, μέσω της πλατφόρμας ‘’Help Ukraine’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Από τις 4 Μαρτίου 2022, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία η συγκεκριμένη πλατφόρμα, τα αιτήματα προσφοράς, από διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ, ΟΤΑ και άλλους ενδιαφερόμενους, ξεπερνούν τα 1200.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη, στον ειδικό σύνδεσμο (https://www.migration.gov.gr/helpukraine) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Στην φόρμα καταγραφής δηλώνονται τα επίσημα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, καθώς και το είδος της βοήθειας που προσφέρεται, η οποία μπορεί να είναι διαμονή, υπηρεσίες, είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και χρηματικό ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου : 213-1629979 & 213-2128472

