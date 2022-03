Αθλητικά

Βόλεϊ - Κύπελλο Γυναικών: ο Παναθηναϊκός στον τελικό

Οι «πράσινες» περιμένουν να μάθουν τις αντιπάλους τους στον αγώνα για την διεκδίκηση του τροπαίου.

Μία επιβλητική νίκη, με 3-0 σετ, πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επί του Ηλυσιακού, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του φάιναλ φορ Κυπέλλου Ελλάδας βόλεϊ γυναικών.

Οι «πράσινες» επιστρέφουν σε τελικό Κυπέλλου για πρώτη φορά από το 2015 και συγκεκριμένα στο φάιναλ φορ του Αγρινίου.

Αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην καταληκτική αναμέτρηση του θεσμού θα είναι μία εκ των Θέτιδας, ΑΟ Θήρας, όποια δηλαδή αναδειχτεί νικήτρια στον ημιτελικό που αρχίζει στις 19:00 στο Λίντο.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (12/3, 19:00).

Κορυφαία για τις «πράσινες» ήταν η αρχηγός, Εύα Χαντάβα. Στον αντίποδα, ο Ηλυσιακός εγκλωβίστηκε στο καλό μπλοκ του αντιπάλου και παρά το γεγονός πως πάλεψε στα δύο τελευταία σετ, δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση.

Τα σετ: 0-3 (9-25, 20-25, 21-25)

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ: Σωτηρίου, Τζαλαλή, Μορένο, Ράντοβιτς, Μερκούρη, Κογεράκη (λίμπερο η Λεωνίδου)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Χαντάβα, Γκρόθες, Κρος, Χατζηευστρατιάδου, Στεπανένκο, Παπαφωτίου (λίμπερο η Ρόγκα)

