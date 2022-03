Κοινωνία

Πορνογραφία ανηλίκων: Προφυλακιστέα η οικιακή βοηθός με τις γυμνές φωτογραφίες παιδιών

Τι υποστήριξε η νεαρή γυναίκα για τις γυμνές φωτογραφίες των παιδιών που φρόντιζε. Πως τις ανακάλυψε από τύχη ο πατέρας τους.

Την προσωρινή κράτηση της 28χρονης γυναίκας με καταγωγή από το Νεπάλ που συνελήφθη για αποστολή σε χρήστες στο διαδίκτυο γυμνών φωτογραφιών των παιδιών που φρόντιζε ως οικιακή βοηθός σε οικογένεια στην Κηφισιά, αποφάσισαν ανακριτής και Εισαγγελέας.

Η οικιακή βοηθός οδηγήθηκε στην φυλακή μετά την απολογία που έδωσε χθες για τις κατηγορίες της παιδικής πορνογραφίας και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων που της αποδίδονται μετά από καταγγελία του εργοδότη της.

Ο πατέρας των δύο παιδιών και εργοδότης της 28χρονης με αφορμή την αναζήτηση ενός ρολογιού μεγάλης αξίας που είχε χάσει, διαπίστωσε, όπως κατήγγειλε στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, ότι η οικιακή βοηθός είχε στο κινητό της τηλέφωνο γυμνές φωτογραφίες των δύο ανήλικων παιδιών του.

Η 28χρονη φέρεται να υποστήριξε πως οι φωτογραφίες των δύο μικρών παιδιών ελήφθησαν χωρίς κανένα δόλιο κίνητρο, πλην όμως φέρεται να είχε διακινήσει το επίμαχο υλικό σε χρήστες του διαδικτύου.

