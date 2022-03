Κοινωνία

Εξαφάνιση 14χρονης - Αγωνία για την ζωή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Συναγερμός" έχει σημάνει στις Αρχές. Έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό να βοηθήσει, απευθύνει "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» αναφέρονται τα εξής:

«Στις 09/03/22, κατά τις απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, η Νίκη – Στέλλα Θ. 14 ετών, ελληνικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» προέβη σήμερα 11/3/2022 στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της καθώς, υπάρχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Νίκη – Στέλλα Θ. έχει ύψος 1.60 μ., ζυγίζει 58 κιλά, έχει χαλκινά μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε λευκό μπουφάν αδιάβροχο, λευκό παντελόνι αδιάβροχο και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ hκαι για Apple κινητά εδώ ».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Ραγδαία επιδείνωση και έκτακτα μέτρα

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ στο πλευρό του ουκρανικού λαού

Ενεργειακή κρίση - Μητσοτάκης: νέα μέτρα “έξυπνα” και όχι οριζόντια