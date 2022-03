Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: χωρίς νερό και τρόφιμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι Γιατροί του Κόσμου για την έκτακτη κατάσταση στην Μαριούπολη.

Η Μαριούπολη, ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι στη νότια Ουκρανία, που βομβαρδίζεται συνεχώς από τους Ρώσους, βρίσκεται σε «απελπιστική» κατάσταση, σύμφωνα με ένα στέλεχος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), που ζήτησε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί μια «αδιανόητη τραγωδία».

Η κατάσταση είναι «σχεδόν απελπιστική», είπε ο Στίβεν Κόρνις, ο επικεφαλής των MSF στην Ελβετία και ένας από τους συντονιστές των δράσεων της οργάνωσης στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου. «Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι (….) πολιορκούνται στην κυριολεξία», πρόσθεσε, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι πολιορκίες είναι μια μεσαιωνική πρακτική, απαγορευμένη από τους σύγχρονους κανόνες του πολέμου, και δικαίως», πρόσθεσε ο Κόρνις, προβάλλοντας τα δεινά που υφίστανται οι άμαχοι.

Στη Μαριούπολη δεν υπάρχει θέρμανση, δεν υπάρχει πόσιμο νερό, παρουσιάζονται ελλείψεις στα τρόφιμα. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι τοπικές στρατιωτικές αρχές εκτιμούν ότι 1.207 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην πόλη όμως, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους απολογισμούς, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων πιστεύεται ότι είναι μεγαλύτερος αφού πολλά πτώματα παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Ο Στίβεν Κόρνις υπενθύμισε ότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει την προστασία των αμάχων και την κάλυψη των βασικών αναγκών τους: τρόφιμα, νερό, φάρμακα και «ασφαλώς, να μην τους εμπλέκουν στη σύρραξη».

«Όπως βλέπουμε, όχι μόνο στη Μαριούπολη αλλά επίσης, σύμφωνα με τις αξιόπιστες πληροφορίες που φτάνουν από το Χαρκίβ, το Ντνίπρο και άλλες περιοχές, δεν καταβάλλονται οι αναγκαίες προσπάθειες για να σωθούν οι άμαχοι», τόνισε. «Οδηγούμαστε πραγματικά σε μια αδιανόητη τραγωδία», προειδοποίησε, εκφράζοντας όμως την πεποίθηση ότι «είναι ακόμη εφικτό να αποφευχθεί και πρέπει να αποφευχθεί».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν περισσότερους από 100 εθελοντές στην Ουκρανία. Η οργάνωση κατάφερε να λειτουργήσει μια κινητή κλινική στην πόλη Βινίτσια σήμερα, στη δυτική Ουκρανία, για να φροντίσει τους αμέτρητους εκτοπισμένους που χρειάζονται περίθαλψη. Όμως η κυριότερη πρόκληση είναι κυρίως εκείνοι οι άνθρωποι που παραμένουν στις εμπόλεμες ζώνες.

«Υπάρχουν δεκάδες περιοχές όπου οι άμαχοι χρειάζονται κατεπειγόντως ιατρική περίθαλψη και απλώς δεν είμαστε ακόμη σε θέση να τους την προσφέρουμε», παραδέχτηκε.

Για τον Κόρνις, όπως και για όλον τον κόσμο, ο βομβαρδισμός του παιδιατρικού νοσοκομείου της Μαριούπολης ήταν «ένα πραγματικό σοκ για τη συνείδησή μας, για την ανθρωπιά μας». «Είναι πραγματικά απαράδεκτο, δεν υπάρχουν λόγια για να καταλάβει κανείς πώς μπορεί να επιτρέπεται κάτι τέτοιο στην εποχή μας», συνέχισε.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν είχαν προσωπικό σε αυτό το νοσοκομείο, όμως ορισμένοι συνεργάτες τους και οι οικογένειές τους έχουν αποκλειστεί στη Μαριούπολη. Κάποιοι καταφέρνουν ακόμη να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο. «Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία αυτές τις επικοινωνίες και ανακουφιζόμαστε όταν παίρνουμε νέα τους και είναι καλά», είπε ο Κόρνις.

Όμως λόγω των συγκρούσεων η ομάδα δεν μπορεί να μεταφέρει βοήθεια στα νοσοκομεία και «αυτό είναι απαράδεκτο», τόνισε. «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι θα αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά», κατέληξε.

Ακόμη, ο υπουργός εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμιτρο Κουλέμπα, αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην μεγάλη καταστροφή που δέχεται η Μαριούπολη, τονίζοντας, πως υπάρχουν 1582 νεκροί άμαχοι σε 12 μέρες.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa