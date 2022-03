Εισβολή στην Ουκρανία: Ο Πούτιν καρατόμησε στρατιωτικούς και κατάσκοπους

Για ποιον λόγο έχασαν τη θέση τους με απόφαση του Ρώσου προέδρου.

Ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, έθεσε σε κατ' οίκον περιορισμό δύο κορυφαία στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

Αυτό γιατί κατηγορήθηκαν για λανθασμένες επιλογές και πληροφορίες, που οδήγησαν σε ήττες στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο Αντρέι Σολντάτοφ, γνώστης της δράσης των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, ανέφερε ότι πηγές εντός της FSB του είπαν ότι ο Σεργκέι Μπεσέντα, 68 ετών, επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών υποθέσεων της υπηρεσίας, συνελήφθη κατόπιν εντολής του Πούτιν. Συνελήφθη, επίσης, ο Ανατόλι Μπολιούχ, ο αναπληρωτής του Μπεσέντα.

Ο Αντρέι Σολντάτοφ υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι «πραγματικά δυσαρεστημένος» με την υπηρεσία - την οποία διηύθυνε πριν γίνει πρόεδρος.

Ο Πούτιν λέγεται ότι κατηγορεί την υπηρεσία για πληροφορίες που τον διαβεβαίωναν πριν από την εισβολή ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα αντιμετώπιζαν συμβολική αντίσταση από τον ουκρανικό στρατό και ότι οι ίδιοι οι Ουκρανοί ήταν πρόθυμοι να απαλλαγούν από τους ηγέτες τους.

Επιπροσθέτως, υπάρχουν κατηγορίες για υπεξαίρεση κονδυλίων, καθώς και εσκεμμένα ψευδείς πληροφορίες για την πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία.

Η Daily Mail σημειώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας ο Πούτιν φέρεται να «καρατόμησε» νωρίτερα την Παρασκευή και οκτώ κορυφαίους στρατηγούς του.

Putin appears to be truly unhappy with the FSB in Ukraine: he attacked the 5 Service SOiMS (FSB's foreign Intelligence branch). Sergei Beseda, head of the Service, and his deputy Bolukh, head of the DOI, placed under house arrest, according to my sources inside.