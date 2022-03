Life

Πένθος για τον Παύλο Χαϊκαλη

Δύσκολες ώρες περνά ο Παύλος Χαϊκάλης.

Δύσκολες ώρες για τον Παύλο Χαϊκάλη καθώς έφυγε από τη ζωή ο αδερφός του, Θανάσης.

Ο άνδρας, νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό του Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, ο Θανάσης Χαϊκάλης εργαζόταν για χρόνια ως υπάλληλος στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και όταν συνταξιοδοτήθηκε επέστρεψε στην ιδιαίτερή του πατρίδα, το Κατάκολο.

Η μεγάλη του όμως αγάπη και η λαχτάρα του ήταν το θέατρο που τόσο αγαπούσε. Ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με την ηθοποιία και ήταν μέλος της Θεατρικής Ομάδας «Δούρειος Ίππος», παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλές παραστάσεις. Ο Θανάσης Χαϊκάλης έχασε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία, ενώ είχε αποκτήσει και δύο γιούς.

