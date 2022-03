Κόσμος

Ιταλία - σούπερ μάρκετ: περιορισμοί στις πωλήσεις τροφίμων

Για ποιον λόγο αποφασίστηκε αυτό στην Ιταλία. Ποια η σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μέρος των ιταλικών σουπερμάρκετ αποφάσισε να περιορίσει τις πωλήσεις τροφίμων, με στόχο να μην πραγματοποιηθούν αδικαιολόγητες αγορές από πολίτες που εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία, λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία.

Σουπερμάρκετ της πόλης Τρεβίζο, στην βορειοανατολική Ιταλία, στην φάση αυτή επιτρέπει στον κάθε πελάτη να αγοράζει μόνον δυο μπουκάλια με σπορέλαιο.

Το ίδιο συνέβη και στην Ιμπέρια, έξω από την Γένοβα, όπου επιτρέπεται, όμως, η πώληση μέχρι και πέντε μπουκαλιών λαδιού του ενός λίτρου. Σε ανακοίνωση που ανήρτησαν, οι υπεύθυνοι του καταστήματος αναφέρουν ότι «η απόφαση οφείλεται στην νέα διεθνή κατάσταση που έχει προκύψει, με στόχο να μπορέσει να συνεχισθεί η κανονική προμήθεια τροφίμων».

Στην Φλωρεντία, δε, σουπερμάρκετ της αλυσίδας Coop, έκανε γνωστό ότι «παρά το ότι δεν έχει προκύψει έλλειψη σε τρόφιμα, δεδομένου ότι υπήρξαν έμποροι οι οποίοι προχώρησαν σε μαζικές αγορές προσωρινά, θα μπορούν να πωλούνται το πολύ τέσσερα κουτιά με ζάχαρη, αλεύρι και σπορέλαιο».

Ο ιταλικός τύπος υπογραμμίζει ότι πρόκειται για προϊόντα και πρώτες ύλες που μέχρι πριν λίγες ημέρες εξάγονταν από την Ουκρανία. Η διεύθυνση του συνεταιρισμού Coop, τέλος, θέλησε να καθησυχάσει τους Ιταλούς, προσθέτοντας ότι «όλα τα σουπερμάρκετ εργάζονται με στόχο να εγγυηθούν στους καταναλωτές μια πλήρη και ικανοποιητική εξυπηρέτηση».

