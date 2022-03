Κόσμος

ΗΠΑ σε Τουρκία: εγκαταλείψτε τους S-400

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να καλούν την Τουρκία να εγκαταλείψει το ρωσικό σύστημα S-400 σημείωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε το θέμα της άρσης των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί εναντίον της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στο πλαίσιο του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων (CAATSA).

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εξετάσουν την άρση των κυρώσεων την στιγμή που οι S-400 παραμένουν στην Τουρκία, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να καλεί την Άγκυρα να εγκαταλείψει το ρωσικό σύστημα.

«Καλούμε την Τουρκία να εγκαταλείψει το σύστημα S-400. Η απόκτηση των S-400 από την Τουρκία έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλοι οι Σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία για τη μείωση των εξαρτήσεων από τον ρωσικό εξοπλισμό. Η αγορά του συστήματος S-400 από την Τουρκία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της στρατιωτικής τεχνολογίας και του προσωπικού των ΗΠΑ και των Συμμάχων, υπονομεύοντας τη συνοχή και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ. Παρέχει επίσης σημαντικά κεφάλαια στον αμυντικό τομέα της Ρωσίας, καθώς και πρόσβαση της Ρωσίας στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και στην αμυντική βιομηχανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκική Υπηρεσία Προμηθειών Άμυνας (SSB) σύμφωνα με την Ενότητα 231 του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων (CAATSA) για το γεγονός ότι πραγματοποίησε εν γνώσει της μια σημαντική συναλλαγή με τη Rosoboronexport», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

