Euroleague - Αναντολού Εφές: διασυρμός από την Μονακό

Η κάτοχος του τροπάιου υποχρεώθηκε σε δεινή ήττα, με τους Μονεγάσκους να ξεπερνούν τους 100 πόντους!

(πηγή εικόνας: Twitter / BasketNews_com)

Με τον Μάικ Τζέιμς σε... κέφια (27π., 6ασ., 5ρ., 1κλ.), η Μονακό διέσυρε την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Πριγκιπάτο και με ρεκόρ 15-14 (11-13 αν αποβληθούν οριστικά οι ρωσικές ομάδες) «αναρριχήθηκε» στην πέμπτη θέση της κατάταξης στη Euroleague. Οι Μονεγάσκοι συνέτριψαν με 102-80 την Αναντολού Εφές, για την 29η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την τουρκική ομάδα να υποχωρεί στο 14-14 (12-10 αν αποβληθούν οριστικά οι ρωσικές ομάδες).

Mike James went off for 27 points to blow out Anadolu Efes by 22??



Monaco got the upper hand against the reigning EuroLeague champs, as Roca Team lost in Istanbul by 21.https://t.co/tXKW12pwsf