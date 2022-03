Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπό ασφυκτικό κλοιό το Κίεβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή ήχησαν στις περισσότερες πόλεις. Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν την ανάπτυξη τους πιο κοντά στο Κίεβο.



Σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή ήχησαν νωρίς σήμερα το πρωί στις περισσότερες ουκρανικές πόλεις καλώντας τον κόσμο να αναζητήσει καταφύγια, έγινε γνωστό από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες ήχησαν στην πρωτεύουσα Κίεβο, τη δυτική πόλη Λβιβ, στην Οδησσό και το Χαρκίβ, το Τσερκάσι, καθώς και στην περιφέρεια του Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφερε αριθμός τοπικών ουκρανικών μέσων ενημέρωσης.

Λίγα λεπτά πριν από τις 5:30 τα ξημερώματα ήχησαν σειρήνες στην ουκρανική πρωτεύουσα για αεροπορική επιδρομή. Σύμφωνα με μήνυμα του επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου, Ολέξι Κουλέμπα, στο Telegram: «Η περιοχή του Κιέβου βρίσκεται σε συναγερμό για αεροπορική επιδρομή. Όλοι να αναζητήσουν καταφύγιο άμεσα».

Εν τω μεταξύ, δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες, Παρασκευή, δείχνουν ότι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν την ανάπτυξη τους πιο κοντά στο Κίεβο, ενώ μοίρες πυροβολικού βάλλουν εναντίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Οι φωτογραφίες δείχνουν σπίτια και άλλα κτίρια στις φλόγες, εκτεταμένες ζημιές και κρατήρες κατά μήκος της κοινότητας Μοσχούν, βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Satellite images provided by Maxar Technologies show fires in an industrial area and at an airport in the Kyiv region. Russia continues to expand its attacks in Ukraine, also striking areas in the west of the country for the first time. https://t.co/GLzPW8D4rr pic.twitter.com/4HEA4Gar0r