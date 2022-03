Αθλητικά

Βρετανία - Τσέλσι: Ο όρος στον Αμπράμοβιτς για την πώληση της ομάδας

Παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Πέμπτη (10/3) προς τον ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς, η βρετανική κυβέρνηση έδωσε το βράδυ της Παρασκευής (11/3) το «πράσινο φως» στην αμερικανική τράπεζα «Raine» για να προχωρήσει η πώληση της λονδρέζικης ομάδας.

Πλέον οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν από το σημείο που είχαν σταματήσει, όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις προς τον Ρώσο μεγιστάνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, το οποίο επισημαίνει πως μέσα στις επόμενες 4 έως 6 εβδομάδες θα υπάρξει οριστική συμφωνία πώλησης, με έναν απ’ τους επιχειρηματίες που έχουν δείξει ήδη ενδιαφέρον για την αγορά των «μπλε».

Η πώληση της Τσέλσι θα προχωρήσει, αν ο Αμπράμοβιτς αποδείξει ότι δεν θα βγάλει κέρδος από τη μεταβίβασή της, κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί κι ο ίδιος προ ημερών, λέγοντας πως δεν θα ζητήσει πίσω τα δάνεια που έχει δώσει στην ομάδα.