Οι Pink Floyd αφαιρούν ηχογραφήσεις τους από μουσικές πλατφόρμες σε Ρωσία και Λευκορωσία

Ενδειξη αποδοκιμασίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία από το βρετανικό συγκρότημα.



Το διάσημο βρετανικό ροκ συγκρότημα Pink Floyd ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι αφαιρεί όλες τις ηχογραφήσεις του από μουσικές πλατφόρμες στη Ρωσία και στη Λευκορωσία, σε ένδειξη αποδοκιμασίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Για να σταθούμε δίπλα στον υπόλοιπο κόσμο καταδικάζοντας σθεναρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τα έργα των Pink Floyd από το 1987 και μετά, καθώς και όλες οι σόλο ηχογραφήσεις του Ντέιβιντ Γκίλμουρ αφαιρούνται από όλους τους παρόχους ψηφιακής μουσικής στη Ρωσία και στη Λευκορωσία από σήμερα», αναφέρει η ανακοίνωση του συγκροτήματος.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ είχε ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου, αναφέροντας σε ανάρτηση που έκανε στο twitter «Ρώσοι στρατιώτες, σταματήστε να σκοτώνετε τα αδέλφια σας. Δεν θα υπάρξουν νικητές σε αυτόν τον πόλεμο. Η νύφη μου είναι Ουκρανή και οι εγγονές μου θέλουν να επισκεφθούν και να γνωρίσουν αυτήν την όμορφη χώρα. Σταματήστε προτού καταστραφούν τα πάντα. Ο Πούτιν πρέπει να φύγει».

Πηγή: Ukrinform

