Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Όμικρον: Ο εμβολιασμός παιδιών με Pfizer μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης

Τι δείχνει μελέτη που δημοσιεύτηκε από τα αμερικανικά Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC).



Δύο δόσεις του εμβολίου των Pfizer-BioNTech κατά της Covid-19 μείωσαν σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης παιδιών ηλικίας 5-15 ετών από την παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε χθες Παρασκευή από τα αμερικανικά Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC).

Παιδιά και έφηβοι, ηλικίας από 5 έως 15 ετών, υποβλήθηκαν σε τεστ ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 σε εβδομαδιαία βάση, ανεξαρτήτως εμφάνισης συμπτωμάτων, στο διάστημα από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με τα CDC.

Σχεδόν στα μισά περιστατικά μολύνσεων ανεμβολίαστων παιδιών από την παραλλαγή Όμικρον δεν εμφανίστηκαν συμπτώματα, επισημαίνεται στη μελέτη.

Δύο δόσεις του εμβολίου των Pfizer-BioNTech κατά της Covid-19 μείωσαν τον κίνδυνο μόλυνσης από την παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού κατά 31% σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών και κατά 59% σε εφήβους ηλικίας 12-15 ετών, υπογραμμίζει η μελέτη των CDC.

Το εμβόλιο mRNA των Pfizer-BionTech κατά της Covid-19 έλαβε στις 12 Μαΐου 2021 την έγκριση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης των CDC για τη χορήγηση σε εφήβους ηλικίας 12-15 ετών, ενώ στις 2 Νοεμβρίου 2021 εγκρίθηκε η χορήγησή του σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών.