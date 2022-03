Οικονομία

ΟΑΕΔ - Επίδομα ανεργίας και παροχές: Διευκρινίσεις για τις αλλαγές

Ποιοι θα πάρουν μπόνους 300 ευρώ. Τι ισχύει για το επίδομα ανεργίας αν κάποιος βρει δουλειά. Ποιοι άνεργοι κινδυνεύουν με "'κόψιμο" του επιδόματος.



Για τις αλλαγές στα επιδόματα ανεργίας και τις παροχές του ΟΑΕΔ αλλά και τα κύρια μέτρα του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών απασχόλησης και του συστήματος κατάρτισης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Διοικητής του Οργανισμού, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ο κ. Πρωτοψάλτης, έδωσε διευκρινίσεις για τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας στα επιδόματα ανεργίας και τις παροχές του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, άνεργοι που βρίσκουν δουλειά θα παίρνουν και το 50% του επιδόματος ανεργίας. Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος βρει δουλειά τον 6ο μήνα από την έναρξη του επιδόματος ανεργίας, τότε θα λάβει και το υπόλοιπο επίδομα για τον χρόνο που υπολείπεται.

Επίσης, τόνισε ότι θα δοθεί μπόνους 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι έχουν ενεργή αναζήτηση εργασίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αν σε μακροχρόνια άνεργο προσφερθεί κατάλληλη θέση εργασίας τρεις φορές και αρνηθεί τότε θα κόβετε το επίδομα ανεργίας. Μάλιστα, ο κ. Πρωτοψάλτης, σημείωσε ότι πολλές φορές τα γραφεία του ΟΑΕΔ προσφέρουν θέσεις εργασίας σε ανέργους και τις αρνούνται.

Σημείωσε ακόμα, ότι θα θεσπιστεί ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, με ουσιαστική αξιολόγηση των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και των καταρτιζόμενων.

Ο κ. Πρωτοψάλτης υπογράμμισε ακόμα ότι μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια στις παροχές προς τους ανέργους για την παραμονή τους στον ΟΑΕΔ και την διατήρηση των επιδομάτων. Όπως είπε βρέθηκαν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ.

Από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι σχεδόν 40.000 άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Οργανισμού για περισσότερο από έναν χρόνο, έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, ενώ περισσότεροι από 15.000 άνεργοι από αυτές τις εισοδηματικές κατηγορίες είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για περισσότερα από 5 χρόνια. Εξάλλου, έρευνα στο μητρώο του Οργανισμού αποκάλυψε συγκεκριμένες περιπτώσεις ατόμων που παραμένουν μέχρι και… 20 χρόνια (240 μήνες) εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ενώ δηλώνουν εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως και διαμένουν σε ακριβές περιοχές.



Η ανεργία που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς της Eurostat, (όπως μετράται σε όλη την ΕΕ), ακολουθεί τα τελευταία χρόνια φθίνουσα πορεία. Αντίθετα, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ παραμένουν σχεδόν σταθερά στο επίπεδο του 1 εκατομμυρίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, από το 2013, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά περίπου 800.000. Στο ίδιο διάστημα, όμως, οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ παρέμειναν σταθερά στο επίπεδο του 1-1,1 εκατ. Τον Δεκέμβριο του 2021, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ ήταν 1.100.099, ενώ τον ίδιο μήνα η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 596.067 ανέργους.



Η μακρόχρονη παραμονή στο μητρώο του ΟΑΕΔ ατόμων που δεν εισπράττουν επίδομα ανεργίας ούτε εμφανίζουν εισοδήματα από άλλες πηγές δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι κάποιοι προτιμούν να εργάζονται με «μαύρα», προκειμένου να παραμένουν στο μητρώο του οργανισμού και να διατηρούν τις παροχές που συνδέονται με αυτό (μοριοδότηση για προσλήψεις στο Δημόσιο, προγράμματα δωρεάν κοινωνικού τουρισμού, δωρεάν μετακινήσεις, κ.ά.).

