Σέρρες: διαμέρισμα τυλίχθηκε στις φλόγες

Στο διαμέρισμα διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα. Ποια η κατάσταση της υγείας της.

Στι φλόγες τυλίχθηκε διαμερισμα που διέμενε μία ηλικιωμένη στις Σέρρες το βράδυ της Παρασκευής.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερρών, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που απεγλώβισαν τη γυναίκα.

Για καλή της τύχη από το σημείο πέρναγε ένας νεαρός ο οποίος είδε τους καπνούς από το διαμέρισμα και έτσι κάλεσε άμεσα για βοήθεια.

Η ηλικιωμένη γυναίκα διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με εγκαύματα στα χέρια.

