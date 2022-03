Τεχνολογία - Επιστήμη

“Panic button”: Πώς θα βοηθήσει τις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο

Το «panic button» χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες και ήταν αίτημα πολλών ετών των ελληνικών γυναικείων οργανώσεων.



Ένα μεγάλο βήμα στο θέμα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών κάνει η χώρα μας. Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με τη βοήθεια της έξυπνης τεχνολογίας, θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή που θα επιτρέπει στη γυναίκα που κινδυνεύει να ζητά βοήθεια με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό της.

Το «panic button», όπως είναι γνωστό, χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αίτημα πολλών ετών των ελληνικών γυναικείων οργανώσεων, ενώ για τη δημιουργία της εφαρμογής στη χώρα μας συνεργάζονται στενά τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη.

Με βάση τις πληροφορίες, με το «panic button» αναμένεται να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά τα περιστατικά βίας και κακοποίησης, καθώς, μέσω της ειδικής εφαρμογής, τα τηλέφωνα των γυναικών θα συνδέονται με την αστυνομία, οι αρχές θα εντοπίζουν το στίγμα και θα παρεμβαίνουν άμεσα, για να προστατεύσουν τις γυναίκες και να τις μεταφέρουν σε ασφαλές περιβάλλον.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, «το θέμα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας είναι υψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πρόληψης, αντιμετώπισης και καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης σε βάρος των γυναικών και διαμορφώνουμε ένα οργανωμένο σύστημα προστασίας των θυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί η εφαρμογή "panic button", η οποία θα βοηθήσει τις γυναίκες που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο να απομακρύνονται από το κακοποιητικό περιβάλλον και να λαμβάνουν άμεσα βοήθεια και στήριξη».

«Συνεχίζουμε να βοηθάμε τις γυναίκες που βιώνουν βία, με συνέπεια και πράξεις. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη της. Είμαστε στο πλευρό όλων των θυμάτων στην προσπάθειά τους να αλλάξουν σελίδα στη ζωή τους και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να σπάσουμε τον κύκλο της βίας και να ισχυροποιήσουμε ακόμη πιο πολύ την κουλτούρα της μηδενικής ανοχής απέναντι στα περιστατικά κακοποίησης» αναφέρει η κ. Συρεγγέλα.

Σημειώνεται ότι όλες οι δομές της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και το επιστημονικό προσωπικό της δωρεάν τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900, των 43 Συμβουλευτικών Κέντρων και των 19 Ξενώνων Φιλοξενίας, στηρίζουν τις γυναίκες και τις βοηθούν να ξεφύγουν από το περιβάλλον βίας, στο οποίο ζουν και να σταθούν στα πόδια τους. Το Δίκτυο Δομών προσφέρει δωρεάν ψυχολογική, κοινωνική, νομική, αλλά και εργασιακή στήριξη σε όλες τις γυναίκες που απευθύνονται σε αυτό.

