Οικονόμου: “Επιταγή ακρίβειας” και παρεμβάσεις στην τιμή της βενζίνης

Το πλαίσιο των μέτρων στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα σκιαγράφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



Το πλαίσιο των μέτρων στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα σκιαγράφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως είπε, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να μετριάσει τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων.



Για τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου, σημείωσε ότι όχι απλώς θα συνεχιστεί η οριζόντια στήριξη, αλλά θα ενισχυθεί.

Σε ό,τι αφορά στην τιμή της βενζίνης τόνισε ότι «έχει ξεφύγει επικίνδυνα» επισημαίνοντας ότι δε θα μείνει έξω από το πεδίο των κυβερνητικών παρεμβάσεων, «πάντοτε στο πλαίσιο λελογισμένων κινήσεων».

Σε σημερινό δημοσίευμά της, η "Καθημερινή" αναφέρει ότι στο πακέτο στήριξης της κυβέρνησης θα περιλαμβάνεται και η επιδότηση για τη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η ελάφρυνση δε θα αφορά στην οριζόντια μείωση φόρου, λόγω του δημοσιονομικού κόστους, αλλά θα στοχεύει στους οικονομικά ασθενέστερους.

Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου προανήγγειλε ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθεί η έκτακτη καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στα νοικοκυριά, η λεγόμενη «επιταγή ακρίβειας». «Ένα μεγάλο κομμάτι των απωλειών να αντικατασταθούν και θα δοθεί η δυνατότητα στα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν στις ανατιμήσεις», επισήμανε.

Σφοδρά "πυρά" όμως εξαπέλυσε και κατά του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε αντιμέτωποι με την απειλή εκδήλωσης ενός δεύτερου κύματος λαϊκισμού και αντισυστημικής συμπεριφοράς σαν αυτή που είδαμε πόσο πολύ κόστισε στη χώρα την περασμένη δεκαετία. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη δημαγωγία, που θυμώνει τον κόσμο, να βρει πρόσφορο πεδίο».

Σχολίασε δε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκτός τόπου και χρόνου. «Δεν μπορεί να ερμηνεύσει το μέγεθος της κρίσης από το μένος του στον Μητσοτάκη. Είτε έχει τεράστια άγνοια είτε ο λόγος του χαρακτηρίζεται από τεράστιο βαθμό υποκρισίας. Και τα δύο είναι απαράδεκτα για τον θεσμικό ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως έκανε και στην πανδημία, έτσι και τώρα, δημαγωγεί, ψευδολογεί και προτείνει πράγματα ανεφάρμοστα και δεν αντιμετωπίζουν την ουσία του προβλήματος», ανέφερε.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην αυριανή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η Ελλάδα πηγαίνει με αυτοπεποίθηση στη συνάντηση αυτή, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό μας αποτύπωμα έχει ενισχυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι θέσεις της χώρας ταυτίζονται με το Διεθνές Δίκαιο».

