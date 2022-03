Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε βανάκι μετά από σύγκρουση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κρισιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός.

Ένα τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο ύψος του ΤΙΤΑΝ, στη Θεσσαλονίκη.

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης οδηγός αυτοκινήτου, τύπου βαν, το οποίο συγκρούστηκε με νταλίκα και στη συνέχεια άρπαξε φωτιά.Το τροχαίο ατύχημα σμειώθηκε νωρίς το πρωϊ στο ύψος του εργοστασίου Τιτάν χωρίς να διευκρινιστούν μέχρι στιγμής τα αίτια.

Πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά και απεγκλώβισαν τον οδηγό του αυτοκινήτου ο οποίος μεταφέρθκε και νοσηλεύεται με εγκαύματα στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΕΔ - Επίδομα ανεργίας και παροχές: Διευκρινίσεις για τις αλλαγές

Κακοκαιρία “Φίλιππος” - Εύβοια: τα χιόνια έφτασαν στη θάλασσα (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας