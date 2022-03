Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες σε όλη την χώρα (χάρτης)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία. Που είναι έντονα τα φαινόμενα. Σε ποιους δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία και που χρειάζονται αλυσίδες.



Μετά τον σχετικά βελτιωμένο καιρό της Παρασκευής, μια νέα επιδείνωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, με πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ θα διατηρηθούν οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα, με κατά τόπους ισχυρό παγετό στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αναμένονται χιονοπτώσεις στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Εύβοια, καθώς επίσης και στην Πελοπόννησο. Οι χιονοπτώσεις σταδιακά θα επεκταθούν νοτιότερα και βαθμιαία από το μεσημέρι θα επηρεάσουν την Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), την Ανατολική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, τα νησιά των Βορείων Κυκλάδων, τα ορεινά, ημιορεινά και βαθμιαία τα πεδινά της Κρήτης, ενώ θα συνεχιστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο.

Οι χιονοπτώσεις, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, θα είναι κατά διαστήματα πυκνές έως το μεσημέρι στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι κι έπειτα στη Μαγνησία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, τοπικά στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα από νωρίς το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις νυχτερινές ώρες θα αποκτήσουν τοπικό χαρακτήρα.





Απαγόρευση κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Από νωρίς σήμερα το πρωί απαγορεύεται εκ νέου η είσοδος βαρέων οχημάτων στην Αττική Οδό, καθώς και σε τμήματα της Νέας Οδού. Όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς στην Αττική, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο ΟΑΣΑ θα είναι σε ετοιμότητα να προσαρμόσει τα δρομολόγια των λεωφορείων, του ηλεκτρικού και του τραμ, ανάλογα με την κατά τόπους ένταση του φαινομένου. Επισημαίνεται ότι από την αρχή της βάρδιας δεν θα κυκλοφορούν αρθρωτά λεωφορεία.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. (ενημέρωση 8.30):