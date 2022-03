Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: η Ρωσία δεν επιτρέπει σε αμάχους να φύγουν από τη Μαριούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική έκκληση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι απήυθυνε ένα νέο μήνυμα με αρκετά δραματικό χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων "μίλησε" στις μητέρες των Ρώσων τονίζοντάς τους να μην αφήσουν τους γιους τους να πάνε στον πόλεμο. Μίλησε επίσης για τους χιλιάδες νεκρούς Ρώσους στρατιώτες αλλά και τους αιχμάλωτους.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Θέλω να πω για άλλη μια φορά σε όλες τις Ρωσίδες μητέρες. Ειδικά – μητέρες στρατευσίμων. Μην στέλνετε τα παιδιά σας να πολεμήσουν σε ξένη χώρα. Μην πιστεύετε τις υποσχέσεις ότι θα σταλούν απλώς κάπου για άσκηση ή κάπου σε μη μάχιμες συνθήκες.

Ελέγξτε πού είναι οι γιοι σας. Και αν έχετε την παραμικρή υποψία ότι ο γιος σας μπορεί να σταλεί να πολεμήσει εναντίον της Ουκρανίας, ενεργήστε αμέσως. Μην δώσετε τον γιο σας σε θάνατο ή αιχμαλωσία. Η Ουκρανία δεν ήθελε ποτέ αυτόν τον τρομερό πόλεμο. Και δεν θέλει. Αλλά θα υπερασπιστεί τα εδάφη της όσο χρειαστεί».

«Ο αριθμός των σκοτωμένων Ρώσων στρατιωτικών στο έδαφος της Ουκρανίας ξεπερνά ήδη τους 12.000 ανθρώπους. 12 χιλιάδες! Ο αριθμός των τραυματιών κατακτητών είναι πολλαπλάσιος. Δεν καλέσαμε κανέναν από αυτούς εδώ. Και επαναλαμβάνουμε σε κάθε έναν από τους κατακτητές: μπορείτε ακόμα να ξεφύγετε ανά πάσα στιγμή. Απλώς καταθέστε τα όπλα σας και πηγαίνετε από τη γη μας στο σπίτι σας. Ο αριθμός των αιχμαλωτισμένων κατακτητών έχει ήδη φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορεί να αφεθεί αυτό το θέμα στις δομές που είχαμε πριν τον πόλεμο. Ως εκ τούτου, σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας δημιούργησε ένα Αρχηγείο Συντονισμού για τη Μεταχείριση των Αιχμαλώτων Πολέμου», είπε ο Ζελένσκι.

Και πρόσθεσε: «Χιλιάδες στρατιώτες του εχθρού που έχουν αιχμαλωτιστεί ή παραδοθεί λαμβάνουν από το κράτος μας τη μεταχείριση που απαιτείται από τις διεθνείς συμβάσεις. Είναι όμως τόσοι πολλοί που χρειαζόμαστε μια ειδική δομή που θα ασχολείται με όλα τα σχετικά θέματα».

Στην έκκλησή του, ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης από τον Ρώσο στρατό να απελευθερώσει τον αιχμάλωτο δήμαρχο της Μελιτόπολης, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ. «Έχουμε περάσει σε ένα νέο στάδιο τρόμου, όταν προσπαθούν να εξοντώσουν σωματικά εκπροσώπους της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης, πραγματικούς εκπροσώπους του λαού. Οι ενέργειες των Ρώσων επιτιθέμενων θα εξισωθούν με τις ενέργειες των τρομοκρατών του ISIS … Η Ουκρανία απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του δημάρχου της Μελιτόπολης και την εγγύηση της πλήρους ασφάλειας σε όλους τους αρχηγούς των κοινοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα μας».