Οικονομία

Μελνιτσένκο: Το γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη κατασχέθηκε στην Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ιστιοφόρο γιοτ στον κόσμο, αξίας 530 εκατομμυρίων ευρώ.



Η Ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε στο λιμάνι της Τεργέστης το σούπεργιοτ Sailing Yacht A, του Ρώσου ολιγάρχη Αντρέι Ιγκόρεβιτς Μελνιτσένκο.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ιστιοφόρο γιοτ στον κόσμο, αξίας 530 εκατομμυρίων ευρώ, 143 μέτρων μήκους και 25 μέτρων πλάτους. Η κατάσχεση εντάσσεται στα μέτρα σε βάρος Ρώσων δισεκατομμυριούχων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μελνιτσένκο χαρακτηρίζεται από τον ιταλικό Τύπο "ο βασιλιάς του άνθρακα και των λιπασμάτων", καθώς του ανήκουν ο όμιλος λιπασμάτων EuroChem Group και η εταιρεία άνθρακα SUEK.

Φωτογραφία: nobiskrug.com