Κοινωνία

“Φίλιππος” - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ποια δρομολόγια ακυρώνονται λόγω κακοκαιρίας

Σε κατάργηση δρομολογίων προχωρά σήμερα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατόπιν αιτήματος της Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας.



Στην κατάργηση δρομολογίων της προχωρά για σήμερα, Σάββατο 12 Μαρτίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ λόγω της κακοκαιρίας “Φίλιππος” που "χτυπά" τη χώρα.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναφέρει:

"Εν όψει της ραγδαίας επιδείνωσης που αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο, και ειδικά στην περιοχή της Αττικής τις απογευματινές ώρες, κατόπιν αιτήματος της Πολιτικής Προστασίας και σύμφωνα με τον διαχειριστή υποδομής ΟΣΕ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προχωρά σε κατάργηση των παρακάτω δρομολογίων, προληπτικά, για την προστασία των επιβατών και του προσωπικού της:

Αμαξοστοιχία ΙC 55, Θεσσαλονίκη - Αθήνα (αναχώρηση 12:15)

Αμαξοστοιχία IC 54, Αθήνα - Θεσσαλονίκη (αναχώρηση 12:20)

Προαστιακός 1546, Αθήνα - Χαλκίδα (αναχώρηση 12:51)

Προαστιακός 1547, Χαλκίδα- Αθήνα (αναχώρηση 12:25)

Αναλόγως της εξέλιξης του φαινομένου, θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση για τυχόν επιπλέον μεταβολές στα δρομολόγια".