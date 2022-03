Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Deutsche Bank αποσύρεται από την Ρωσία

Δεν θα υπάρξει καμία νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία ξεκαθαρίζει η Deutsche Bank.

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε αργά χθες Παρασκευή ότι αποσύρεται από τη Ρωσία, ακολουθώντας τα βήματα άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Deutsche Bank αναφέρει: «Όπως έχουμε επανειλημμένως δηλώσει, καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τον πλέον σθεναρό τρόπο και στηρίζουμε τη γερμανική κυβέρνηση και τους συμμάχους της στην προστασία της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

Να ξεκαθαρίσουμε: Η Deutsche Bank έχει μειώσει ουσιαστικά την πιστωτική έκθεσή της στη Ρωσία από το 2014. Όπως άλλες διεθνείς τράπεζες και σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, βρισκόμαστε στη διαδικασία σταδιακού τερματισμού των υπολοίπων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας στη Ρωσία, ενώ παράλληλα παρέχουμε βοήθεια στους μη Ρώσους πολυεθνικούς πελάτες μας για να μειώσουν τις δραστηριότητές τους. Δεν θα υπάρξει καμία νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία».

Ενδεικτικό της μεταστροφής της πολιτικής της Deutsche Bank, είναι πως ένα 24ωρο νωρίτερα ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Ζέβινγκ ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμα προς τα στελέχη της τράπεζας: «Συχνά μας ρωτούν γιατί δεν αποσυρόμαστε πλήρως από τη Ρωσία. Η απάντηση είναι ότι αυτό θα ήταν ενάντια στις αξίες μας» και συμπλήρωνε ότι αυτό «δεν θα ήταν σωστό αναφορικά με τη διαχείριση των σχέσεων πελατών της και για να τους βοηθήσει να διαχειριστούν την κατάσταση».