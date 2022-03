Κοινωνία

“Φίλιππος” - Αττική: Νέες συστάσεις για προσοχή στις μετακινήσεις

Χάρτης με τις καιρικές συνθήκες στο οδικό δίκτυο του νομού. Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες.



Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσουν οι καιρικές συνθήκες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες σήμερα και στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, αναμένονται χιονοπτώσεις κατά περιόδους πυκνές, οι οποίες ενδέχεται να δυσκολέψουν τη μετακίνηση στο οδικό δίκτυο του νομού, γι' αυτό το meteo εφιστά προσοχή στις μετακινήσεις.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι καιρικές συνθήκες στο οδικό δίκτυο του νομού το χρονικό διάστημα 14:00 – 17:00 του Σαββάτου 12/03, όπως υπολογίζεται και απεικονίζεται από την υπηρεσία Roads του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Παράλληλα, συνεχίζει να ισχύει η ισχυρή σύσταση που έχει απευθύνει από χθες, Παρασκευή 11 Μαρτίου, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό κάθε μη απαραίτητης μετακίνησης:

Στην ανατολική Στερεά, ιδίως σε Εύβοια, Φθιώτιδα και Βοιωτία.

Στην Αττική, ιδίως στα βόρεια και στις βορειοανατολικές και βορειοδυτικές περιοχές.

Σε Μαγνησία και Σποράδες.

Σε κεντρική, ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, "επισημαίνεται, επίσης, ότι οι οδηγοί στις παραπάνω περιοχές θα πρέπει, εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθούν, να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν πως να τις τοποθετούν. Σημειώνεται ότι η σύσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ισχυρή για τους οδηγούς σε όλα τα βόρεια, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά προάστια της Αττικής, όπου το φαινόμενο θα είναι έντονο, καθώς και στους κεντρικούς άξονες που οδηγούν προς τις περιοχές αυτές.

Η σημερινή ημέρα σε πολλές περιοχές ενδεχομένως να παραπλανήσει ότι η κακοκαιρία έχει τελειώσει. Επισημαίνουμε ότι η κακοκαιρία αναμένεται να είναι σφοδρή με έντονες χιονοπτώσεις. Ειδικά για την Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις πρώτες μεσημεριανές ώρες."

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Από νωρίς σήμερα το πρωί απαγορεύεται εκ νέου η είσοδος βαρέων οχημάτων στην Αττική Οδό, καθώς και σε τμήματα της Νέας Οδού. Όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς στην Αττική, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο ΟΑΣΑ θα είναι σε ετοιμότητα να προσαρμόσει τα δρομολόγια των λεωφορείων, του ηλεκτρικού και του τραμ, ανάλογα με την κατά τόπους ένταση του φαινομένου. Επισημαίνεται ότι από την αρχή της βάρδιας δεν θα κυκλοφορούν αρθρωτά λεωφορεία.

Επίσης, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ακύρωσε δρομολόγια προληπτικά, για την προστασία των επιβατών και του προσωπικού της.

