Κόσμος

Μπορέλ για Τουρκία: Θα είμαστε πιο ισχυροί εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ μιλώντας στο φόρουμ της Αττάλειας στην Τουρκία, σημείωσε ότι η αυτονομία της ΕΕ δεν έχει σχέση μόνο με το στρατό. «Αυτονομία σημαίνει όχι τόσο πολλή εξάρτηση» ανέφερε και τόνισε την ανάγκη να σταματήσει η ΕΕ να εξαρτάται από το ρωσικό αέριο. Επίσης, ο Ζοζέπ Μπορέλ επισήμανε ότι «η στρατηγική αυτονομία δεν έχει να κάνει με την οικοδόμηση ευρωπαϊκής στρατιωτικής συμμαχίας και την αποσύνδεση από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι και θα παραμείνει ο τρόπος διαβεβαίωσης της εδαφικής άμυνας στην Ευρώπη. Για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ».

«Την ίδια ώρα, η Ένωσή μας στις Συνθήκες της λέει ξεκάθαρα ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ισχυροί εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και όσον αφορά στο στρατιωτικό κομμάτι και κάνοντας αυτό ενδυναμώνουμε το ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει αντίφαση, είναι θέμα συμπληρωματικότητας» υπογράμμισε.

Όσον αφορά στο καθεστώς υποψήφιου μέλους για την Ουκρανία, ο Ύπατος Εκπρόσωπος σημείωσε ότι «η ιδιότητα μέλους δεν αποφασίζεται σε μία νύχτα με μία πολιτική απόφαση» εξηγώντας ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Υπογράμμισε ωστόσο, ότι «η αναγνώριση της Ουκρανίας ως μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας είναι το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας».

Ερωτηθείς για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, ο κ. Μπορέλ ανέφερε ότι «η κατάσταση τώρα είναι πολύ καλύτερη, αλλά τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε κάποιες δυσκολίες στη σχέση μας με την Τουρκία, οι οποίες είναι πολύ γνωστές». Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, ανέφερε ότι « σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Τουρκία μπορεί να γίνει μία χώρα με πολύ περισσότερη επίδραση» και σημείωσε ότι «μπορεί να είναι μία γέφυρα, ένα μέρος όπου η Ουκρανία και η Ρωσία μπορούν να συναντηθούν. Έγινε ήδη και ελπίζω να συνεχίζουν να το κάνουν».

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΕΔ - Επίδομα ανεργίας και παροχές: Διευκρινίσεις για τις αλλαγές

Κακοκαιρία “Φίλιππος” - Εύβοια: τα χιόνια έφτασαν στη θάλασσα (εικόνες)

Οι Pink Floyd αφαιρούν ηχογραφήσεις τους από μουσικές πλατφόρμες σε Ρωσία και Λευκορωσία