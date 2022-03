Πολιτική

Ακρίβεια - Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης τώρα είδε την κερδοσκοπία;

Επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Ποια μέτρα πρότεινε για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις ανατιμήσεις.

Άμεσα μέτρα θωράκισης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο ράλι των τιμών στα καύσιμα, στην ενέργεια και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά ζήτησε από την Κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολιγωρία του Πρωθυπουργού.

«Eίναι αδιανόητο ο κ. Μητσοτάκης μέχρι χθες να μην μιλά για την κερδοσκοπία στην αγορά ενέργειας. Το κατάλαβε μετά από μήνες» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά το τέλος της επίσκεψης του στη έκθεση FoodExpo στα Σπάτα..

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέμεινε στην δέσμη μέτρων, που με συνέπεια προβάλει εδώ και μήνες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

«Άμεσα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση στην αγορά ενέργειας. Να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας, να μπει πλαφόν στην ρήτρα αναπροσαρμογής, να προστατευθούν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας με την μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτές οι πολιτικές για μας είναι προτεραιότητα αν θέλουμε να θωρακίσουμε την ελληνική οικονομία μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, που έχει διαμορφώσει η ενεργειακή κρίση» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνομίλησε με εκθέτες, μεταποιητές και παραγωγούς που συμμετέχουν στην μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η πλήρης δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

«Σήμερα συναντήσαμε εκατοντάδες παραγωγούς, εξαγωγείς, μεταποιητές, η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, της Ελλάδας που παράγει, της Ελλάδας που πρωτοπορεί. Πέρσι μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, που αυτός ο τομέας της αγροδιατροφής έδειξε μεγάλη αντοχή, καταφέραμε να πετύχουμε τις περισσότερες εξαγωγές από ποτέ. Τώρα, όμως, ζούμε μία νέα περιπέτεια λόγω της ενεργειακής κρίσης και βέβαια μίας κρίσης που επιτείνεται και κλιμακώνεται λόγω της παράνομης και βάρβαρης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει τα αναγκαία μέτρα. Είναι αδιανόητο ο κ. Μητσοτάκης μέχρι χθες να μην μιλά για την κερδοσκοπία στην αγορά ενέργειας. Το κατάλαβε μετά από μήνες. Άμεσα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση στην αγορά ενέργειας. Πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας, να μπει πλαφόν στην ρήτρα αναπροσαρμογής, και βέβαια να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτές οι πολιτικές για μας είναι προτεραιότητα αν θέλουμε να θωρακίσουμε την ελληνική οικονομία μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η ενεργειακή κρίση».

Μέρα25: Η Κυβέρνηση εμπαίζει του πολίτες

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλη Κριθαρίδη, αναφέρεται «Η Κυβέρνηση αντί να λάβει μέτρα για την ακρίβεια εμπαίζει κιόλας του πολίτες. Ακούμε αδιανόητα πράγματα από Υπουργούς της Κυβέρνησης για το ότι δε μειώνει η κυβέρνηση την τιμή των καυσίμων για να μην ωφεληθούν... οι πλούσιοι με τα Καγιέν, την στιγμή που ο Πρωθυπουργός, με καθαρά όρους επικοινωνίας, προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον "μεσσία" της Ευρώπης, που θα σώσει τους Ευρωπαίους από την ακρίβεια, ενώ η ηγεσία της ΕΕ από την πλευρά της συνεχίζει κι αυτή τον γνωστό της δρόμο, της πλήρους ανυπαρξίας οποιασδήποτε πολιτικής που να προστατεύει τους πολίτες και όχι τα ολιγαρχικά κέρδη. Αν γνώριζαν οι πολίτες πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην ενέργεια από ένα ψευτό-χρηματιστήριο που η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έστησε και η σημερινή της ΝΔ εφαρμόζει πιστά, θα είχαν ξεσηκωθεί. Να καταργηθεί εδώ και τώρα αυτό το αίσχος του καρτέλ, του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας - "καφενείου" 3 ολιγαρχών συν της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ. Να μειωθεί άμεσα ο ΦΠΑ στο 15% στον ανώτατο συντελεστή του. Να υπάρξει αυτόματη, τιμαριθμική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων, τώρα. Οι πολίτες, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να περιμένουν άλλο την Μητσοτάκης Α.Ε..»

