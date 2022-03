Οικονομία

Συντάξεις Απριλίου: Νωρίτερα οι πρώτες πληρωμές

Πότε θα βρουν στα ΑΤΜ τα χρήματα τους οι συνταξιούχοι. Γιατί διαφοροποιείται η εν λόγω καταβολή. Αναλυτικές ημερομηνίες για όλα τα ταμεία.

Η Δευτέρα 28 Μαρτίου είναι τυπικά η ημερομηνία έναρξης πληρωμών για τις συντάξεις Απριλίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου.

Όπως είναι όμως γνωστό τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Κάτι που σημαίνει ότι, επειδή μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, οι πρώτοι συνταξιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 25 Μαρτίου. Δεν αποκλείεται μάλιστα επειδή είναι αργία και η 25η Μαρτίου τα χρήματα να εμφανιστούν από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Μαρτίου στους λογαριασμούς των συνταξιούχων.

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών για όλα τα Ταμεία:

Την Δευτέρα 28 Μαρτίου το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Τρίτη 29 Μαρτίου, το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 2022 για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Μαρτίου

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 31 Μαρτίου

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 31 Μαρτίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Πέμπτη 31 Μαρτίου

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση. Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Απριλίου θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

