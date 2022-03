Πολιτική

Κορονοϊός – Τασούλας: Θετικός ο πρόεδρος της Βουλής

Η ανακοίνωση της Βουλής για τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός.

Ο πρόεδρος της Βουλής διαγνώστηκε θετικός με κορονοϊό, μετά από διενέργεια rapid test.

Η ανακοίνωση της Βουλής αναφέρει:

«Θετικός στον κορoνοϊό με ελαφρά συμπτώματα ο Πρόεδρος της Βουλής

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας διαγνώστηκε θετικός στον κορoνοϊό covid-19 μετά από τη διενέργεια ταχείας εξέτασης αντιγόνου (rapid test).

Ο Πρόεδρος της Βουλής είναι πλήρως εμβολιασμένος, τα συμπτώματα που παρουσιάζει είναι ελαφρά και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη υγειονομική διαδικασία».

