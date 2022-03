Κοινωνία

Κλέφτες “ρήμαξαν” δεκάδες μαγαζιά στην Αττική

Λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ έβαλε στο χέρι η συμμορία. Πως μεταπωλούσαν τα κλοπιμαία στο εξωτερικό, μεταφέροντας τα με... λεωοφρέια!

Εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα στην Αττική εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε πέντε μέλη της, ηλικίας από 25 έως 41 ετών.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 97 κλοπές, με το οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες, να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Μάλιστα, πολλά απο τα κλοπιμαία, οι συλληφθέντες τα διοχέτευαν σε κατάστημα γειτονικής χώρας, όπου η λεία των κλεφτών έφθανε με... λεωφορεία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση

"Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα ειδών ένδυσης, ηλεκτρονικών προϊόντων κ.α. Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 9-3-2022, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ανωτέρω Υπηρεσίας, σε Καματερό, Κερατσίνι και Νέο Φάληρο, πέντε (5) αλλοδαποί (33χρονος, 39χρονος, 25χρονη, 33χρονη και 41χρονη), ως μέλη της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης. Συγκατηγορούμενοι τυγχάνουν δύο (2) έτεροι αλλοδαποί, που αναζητούνται.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, απείθεια και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Από την ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, αποκαλύφθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, με τα μέλη της να προβαίνουν, σε καθημερινή βάση, σε κλοπές από καταστήματα λιανικού εμπορίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, αρχικά χαρτογραφούσαν τις κινήσεις των υπαλλήλων ιδιωτικής φύλαξης, των στοχοποιημένων καταστημάτων, επιλέγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κατάλληλη στιγμή τέλεσης της κλοπής. Εισέρχονταν στα καταστήματα και αφαιρούσαν προϊόντα, τα οποία τοποθετούσαν σε ειδικά διαμορφωμένες τσάντες, παρακάμπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα αντικλεπτικά συστήματα που βρίσκονταν στις εισόδους. Για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εντοπισμού τους, φρόντιζαν να αλλάζουν τις περιοχές που δραστηριοποιούνται και απέφευγαν να «επισκέπτονται» το ίδιο κατάστημα δεύτερη φορά.

Τα κλεμμένα προϊόντα τα αποθήκευαν αρχικά στις οικίες των μελών και στη συνέχεια παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα αντιπαρακολούθησης, τα μετέφεραν και τα αποθήκευαν σε χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Μέρος των κλοπιμαίων διέθεταν άμεσα προς πώληση σε τρίτους, ενώ άλλες ποσότητες τις μετέφεραν, είτε με ιδιωτικά μισθωμένα λεωφορεία είτε με τα προγραμματισμένα δρομολόγια λεωφορείων, σε γειτονική χώρα όπου μεταπωλούνταν, μέσω καταστήματος λιανικού εμπορίου, ιδιοκτησίας μέλους της οργάνωσης.

Ως προς τους ρόλους των μελών της οργάνωσης, ο 33χρονος ήταν ο αρχηγός και τα υπόλοιπα μέλη δρούσαν υπό τις εντολές του. Αυτός επέλεγε τα καταστήματα που θα πραγματοποιούσαν κλοπή και συμμετείχε και με φυσική παρουσία κατά τη διάπραξη των κλοπών. Μόλις είχε στην κατοχή του τα κλοπιμαία, ενημέρωνε την 25χρονη να αναζητήσει ενδιαφερόμενους αγοραστές. Επίσης, ο ίδιος μίσθωνε και την «καβάτζα» όπου αποθήκευαν τα κλοπιμαία.

Υπαρχηγός ήταν ο 39χρονος, ο οποίος επίσης συμμετείχε με φυσική παρουσία στις κλοπές. Η συμμετοχή του στη συμμορία ήταν καθοριστικής σημασίας, καθόσον ήταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην γειτονική χώρα, μέσω του οποίου πωλείτο μέρος των κλοπιμαίων. Η 25χρονη και η 33χρονη, ήταν επιφορτισμένες με την ανεύρεση υποψήφιων αγοραστών, ενώ η 41χρονη από κοινού με τους άνδρες της συμμορίας διέπρατταν τις κλοπές.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 97 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα της Αττικής, με το οικονομικό όφελος που αποκόμισαν να ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ.

Από τις διενεργηθείσες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος κλοπιμαίων (είδη ένδυσης, ηλεκτρονικές συσκευές), 3 τσάντες ειδικά διαμορφωμένες με εσωτερική επένδυση που δεν ενεργοποιεί τα αντικλεπτικά συστήματα, μεταλλική συσκευή που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση των αντικλεπτικών μηχανισμών των προϊόντων, 4 αυτοκίνητα και το χρηματικό ποσό των 4.545 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

