Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν αύριο(13/3), από τις 08.00 έως τις 18.00, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Διυλιστηρίων ¨ΕΛ.ΠΕ¨.

Οι ρυθμίσεις αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας εναλλάξ, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας.

