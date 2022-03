Κόσμος

Ουκρανία – Ζελένσκι: Στον πόλεμο χάσαμε 1300 στρατιώτες

Ο απολογισμός του προέδρου της Ουκρανίας για τους στρατιώτες που χάθηκαν στις μάχες, και από τις δύο πλευρές.

«Περίπου 1.300» Ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν από την αρχή της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, είπε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στο Κίεβο.

«Έχουμε περίπου 1300 στρατιωτικούς που χάθηκαν», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με αυτόν τον απολογισμό.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη καταμέτρηση που δημοσιεύουν οι ουκρανικές αρχές από την έναρξη της εισβολής.

Ο ίδιος υποστήριξε πως ο ρωσικός στρατός έχει χάσει «περίπου 12.000 άνδρες».

Πρόκειται για μια «αναλογία 1 στους 10, όμως αυτό δεν με κάνει χαρούμενο», επισήμανε.

Στις 2 Μαρτίου, ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι είχε χάσει σχεδόν 500 στρατιώτες. Όμως, έκτοτε, δεν έχει δημοσιεύσει νεότερο απολογισμό, την ώρα που οι μάχες μαίνονται σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας.

Στις 8 Μαρτίου, έπειτα από δύο εβδομάδες συγκρούσεων, το Πεντάγωνο είχε κάνει λόγο για μια εκτίμηση μεταξύ 2000 και 4000 νεκρών Ρώσων.

