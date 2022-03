Κόσμος

Ουκρανία - Πατέρας Έλληνα Πρόξενου: Στην Μαριούπολη οι άνθρωποι υποφέρουν πραγματικά (βίντεο)

Ο πατέρας του Έλληνα πρόξενου μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον εγκλωβισμένο στη Μαριούπολη γιο του.

Της Ελισάβετ Γεωργίου

Οι μάχες αλλά και η προέλαση των ρωσικών τανκς συνεχίζεται στους δρόμους της Μαριούπολης με τους όλμους να χτυπούν ακόμη και πολυκατοικίες αμάχων.

«Παγιδευτήκαμε στα καταφύγια, δύο παιδιά σκοτώθηκαν, κανένας δεν μπορούσε να τα σώσει», λέει μία μητέρα κρατά ακόμη το νεκρό παιδί της στην αγκαλιά.

Η Μαριούπολη είναι πλέον ισοπεδωμένη, οι εικόνες αποτυπώνουν μια πόλη φάντασμα με 400.000 εγκλωβισμένους αμάχους, κατεστραμμένα ολοσχερώς κτήρια από συνεχείς βομβαρδισμούς.

«Δεν ξέρουμε προς τα πού να πάμε, ποιος θα φέρει τα παιδιά μας πίσω;», λέει.

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες εκκένωσης είναι άκαρπες της πόλης, με την Ουκρανική κυβέρνηση να ρίχνει τις ευθύνες στις ρωσικές δυνάμεις.

«H κατάσταση είναι τραγική. Ο Ρωσικός στρατός συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές, τους βομβαρδισμούς και τα στρατεύματα τους βρίσκονται σε κάθε πόλη. Και σε κάποιες περιοχές της πόλης έχουμε μάχες στους δρόμους. Έτσι, όπως μπορείτε να καταλάβετε η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται ώρα με την ώρα», λέει ο δήμαρχος Μαριούπολης, Σεργκέι Ορλόφ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείο εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ρωσία βομβάρδισε και τέμενος στη Μαριούπολη στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από 80 άνθρωποι, οι οποίοι πάντως σύμφωνα με τα τουρκικά δίκτυα δεν έχουν τραυματιστεί.

Το τζαμί του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και της συζύγου του Ροξελάνα στη Μαριούπολη βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους εισβολείς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, οι άνθρωποι στη Μαριούπολη, ζουν σε κατάσταση πολιορκίας, μέσα σε οδυνηρές συνθήκες.

«Δεν υπάρχουν μέρη όπου μπορείς να βρεις νερό. Οι άνθρωποι αναζητούν άλλες λύσεις . Για παράδειγμα, είδαμε σε μια πολυκατοικία όπου οι άνθρωποι έπαιρναν νερό από το σύστημα θέρμανσης για να πλύνουν τα χέρια, ή για κάποιες πολύ, πολύ βασικές ανάγκες», αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Σε ανάλογες συνθήκες στο κτήριο του ΟΑΣΕ, παραμένει και ο Έλληνας πρόξενος στην Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης. Ο πατέρας του μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις αποτυχημένες μέχρι στιγμής προσπάθειες επαναπατρισμού του γιού του.

«Χτες μιλήσαμε το πρωί, μας είπε ότι γίνονται κάποιες ενέργειες για να επιτευχθεί η επιστροφή του μέσω του Ερυθρού Σταυρού ή του ΟΑΣΕ, χθες έγιναν κάποιες ενέργειες δεν τελεσφόρησαν όμως.

Είναι εγκλωβισμένοι σε ένα μεγάλο κτήριο του ΟΑΣΕ, το οποίο είναι λίγο έξω από την πόλη μεμονωμένο, το οποίο έχει ένα μεγάλο υπόγειο διαμορφωμένο ως καταφύγιο, έχει δηλαδή κάποιες βασικές υποδομές αλλά δυστυχώς δεν έχουν ούτε νερό, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα», είπε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του πρόξενου, Γιώργος Ανδρουλάκης.

Η αστυνομία της Ουκρανίας είναι αυτή που εφοδιάζει με τρόφιμα και νερό τα τελευταία 24ωρα το κτίριο στο οποίο βρίσκεται ο Έλληνας πρόξενος, ωστόσο είναι άγνωστο μέχρι πότε θα μπορούν να συνεχίσουν τον εφοδιασμό.

Η αγωνία του η μεγαλύτερη είναι να τελειώσουν τα τρόφιμα και να μην έχουνε τι να φάνε και χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι διότι δεν μπορούν να βγουν έξω είναι επικίνδυνα τα πράγματα.

«Από πλευράς μας, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις δραματικές εξελίξεις ιδίως στην περιοχή της Μαριούπολης, όπου διαβιεί εδώ και αιώνες το ελληνικό στοιχείο και βρίσκεται ακόμα ο Γενικός Πρόξενος, Μανώλης Ανδρουλάκης.

Καλούμε όλους να σεβαστούν το ανθρωπιστικό δίκαιο και να αποφευχθεί η στοχοποίηση του αμάχου πληθυσμού», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Όλοι πρέπει να καταβάλουν κάποια προσπάθεια, να βρεθεί ένας τρόπος, μια λύση όχι μόνο για το παιδί μου, αλλά για όλο τον κόσμο που βρίσκεται εκεί και υποφέρει πραγματικά», λέει ο πατέρας του Μανώλη Ανδρουλάκη.

Μέσα στο «μαύρο» όμως, μια ηλιαχτίδα έκανε την εμφάνισή της. Μετά τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου της πόλης χαρμόσυνα είναι τα νέα για την ουκρανή μπλόγκερ Μαριάννα που ξέφυγε από το βομβαρδισμένο νοσοκομείο έγκυος και σήμερα πλέον κρατά στα χέρια της μαζί με τον σύζηγό της Γιούρι τη νεογέννητη κόρη τους Βερόνικα.

Μια στιγμή ελπίδας μέσα στη φρίκη του πολέμου.

