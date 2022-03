Κοινωνία

Τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους

Τεράστια ποσά κατάφεραν να αποσπάσουν απατεώνες από ηλικιωμένους στη βόρεια Ελλάδα.

Παριστάνοντας ότι είναι γιατροί ή αστυνομικοί τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους και αφού τους έπειθαν ότι συγγενής τους είχε δήθεν εμπλακεί σε τροχαίο και έπρεπε να εγχειριστεί επειγόντως, τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά.

Η νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας οι οποίοι συνέλαβαν ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος φερόμενων ως συνεργών της, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη. Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης, που είχαν διακριτούς ρόλους, τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους, προσποιούμενοι κατά περίπτωση τον γιατρό ή τον αστυνομικό, καθώς και το συγγενικό τους πρόσωπο που υποτίθεται ότι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Στη συνέχεια ζητούσαν χρήματα με το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης ιατρικής επέμβασης, είτε για τη δήθεν αποφυγή ποινικών συνεπειών.

Ύστερα από τις σχετικές καταγγελίες, κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να εξαπατήσουν έξι πολίτες στην Ημαθία, ζητώντας συνολικά 95.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν κάποιο χρηματικό ποσό, ενώ στην ανάκριση αποκαλύφθηκε ότι από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2022, φέρονται ότι εξαπάτησαν με την ίδια μέθοδο, 3 ηλικιωμένους πολίτες σε περιοχές της Ροδόπης, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, αποσπώντας συνολικά 10.090 ευρώ.

Στην κατοχή της αλλοδαπής κατηγορούμενης βρέθηκε μία περούκα, τρία κινητά τηλέφωνα και σημείωμα με τη διεύθυνση οικίας ατόμου που επιχείρησαν να εξαπατήσουν. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαπίστωση τυχόν συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων.

Με αφορμή το νέο περιστατικό εξαπάτησης κυρίως ηλικιωμένων ατόμων η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, σε ανακοίνωσή της συμβουλεύει:

• Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι σας ζητούν χρήματα, για δήθεν επείγουσα ανάγκη συγγενικού/φιλικού σας προσώπου, όπως νοσηλεία σε νοσοκομείο ή για δήθεν τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε το συγγενικό σας πρόσωπο, που είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό ανήλικου, συνήθως παιδιού. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.

• Επισημαίνεται ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με την καταβολή χρηματικών ποσών.

• Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό - συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

• Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι ή σας έδωσαν οι δράστες να μιλήσετε.

• Να μη δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

