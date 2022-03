Κόσμος

Ουκρανία: Νεκροί άμαχοι από ρωσικό χτύπημα σε κομβόι εκκένωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι «χτύπησε» κομβόι με άμαχους που εκκένωναν την περιοχή τους.

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν χτυπήθηκε το κομβόι κατά τη διάρκεια εκκένωσης από το χωριό Περεμόχα, στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.

«Μετά την επίθεση, οι δυνάμεις εισβολής ανάγκασαν όσους παρέμεναν από την πομπή να επιστρέψουν στην Περεμόχα και δεν τους αφήνουν να φύγουν από το χωριό», ανέφερε σε ανακοίνωση η υπηρεσία πληροφοριών.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους από την αρχή της εισβολής της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: αύξηση διασωληνωμένων και 19002 κρούσματα το Σάββατο

Formula 1: Πρωτιά Φερστάπεν στα δοκιμαστικά

Τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους