Αμπράμοβιτς: Σύλληψη ραβίνου που του έδωσε πορτογαλική υπηκοότητα

«Μύλος» με τη χορήγηση της υπηκοότητας στο Ρώσο μεγιστάνα από ραβίνο στην Πορτογαλία.

Αξιωματούχοι της πόλης του Πόρτο συνέλαβαν σήμερα τον αρχηγό της τοπικής εβραϊκής κοινότητας, με την κατηγορία ότι εξέδωσε το έγγραφο που επέτρεψε στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς να αποκτήσει την πορτογαλική υπηκοότητα πέρυσι.

Ο ραβίνος Ντάνιελ Λίτβακ συνελήφθη στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας για τη χορήγηση υπηκοότητας στον ιδιοκτήτη της Τσέλσι.

Σε ανακοίνωσή της, η εβραϊκή κοινότητα του Πόρτο αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία και ισχυρίστηκε ότι είναι αντικείμενο «εκστρατείας συκοφαντικής δυσφήμισης».

Είπε ότι ο ραβίνος Λίτβακ επέβλεπε το τμήμα που πιστοποιεί την πορτογαλική ιθαγένεια, με βάση κριτήρια που «έγιναν αποδεκτά από διαδοχικές κυβερνήσεις».

Ο Αμπράμοβιτς έλαβε την υπηκοότητα τον Απρίλιο του 2021 βάσει νόμου που προσέφερε πολιτογράφηση σε απογόνους Εβραίων που εκδιώχθηκαν από την Ιβηρική Χερσόνησο κατά τη μεσαιωνική Ιερά Εξέταση.

Οι γενεαλογίες των υποψηφίων ελέγχονται από ειδικούς σε ένα από τα πορτογαλικά εβραϊκά κέντρα, στη Λισαβόνα ή στο Πόρτο. Το κέντρο του Πόρτο, όπου ο Λίτβακ είναι ο ραβίνος, ήταν υπεύθυνο για το δικαστήριο του Αμπράμοβιτς για την υπηκοότητα.

Οι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα τον Ιανουάριο και την Πέμπτη, μια πορτογαλική κυβερνητική πηγή είπε στο Reuters ότι η υπηκοότητα του Αμπράμοβιτς θα μπορούσε να ανακληθεί, ανάλογα με το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η εβραϊκή κοινότητα του Πόρτο δήλωσε ότι οι εισαγγελείς ερευνούν επίσης την πιστοποίηση της πορτογαλικής ιθαγένειας που χορηγήθηκε από την εβραϊκή κοινότητα της Λισαβόνας στον Γαλλο-ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Πάτρικ Ντράχι, τον ιδρυτή του ομίλου τηλεπικοινωνιών Altice.



